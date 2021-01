Jorge Pellicer indignado con la llegada de Reinaldo Rueda a Colombia "Ir al rival directo no tiene nombre"

Reinaldo Rueda dejó la Selección Chilena de mutuo acuerdo con la ANFP presidida por Pablo Milad y fue presentado como nuevo DT de la Selección Colombiana. Así el entrenador dejó atrás su paso por nuestro país y ahora será rival directo en la lucha por ir al Mundial de Catar 2022.

Esta decisión no ha gustado a algunos técnicos del medio nacional. Claudio Borghi no dudó en mostrar su molestia: "Quedamos como WNS ante la salida de un DT que se fue de vacaciones y terminó en otro equipo", dijo el entrenador tetracampeón del fútbol chileno en Futuro Fútbol Club.

Jorge Pellicer, estratega dos veces campeón local, también muestra su molestia: "No se me va el tema de Rueda, no me lo puedo sacar de la cabeza. Cómo es posible que ahora vaya al rival, a tratar de dejar a Chile afuera. Tenemos tan poca memoria los chilenos, se nos va a olvidar a la vuelta de la esquina", expresa en De Fútbol Se Habla Así de DirecTV.

El ex director técnico de la Universidad Católica y Huachipato compara la situación con lo sucedido cuando Chile se quedó fuera del Mundial de Rusia 2018: "Esto como lo de Juan Antonio Pizzi es imperdonable. Que Juan haya ido a un Mundial cuando dejó fuera a Chile con su trabajo y nos haya mirado desde atrás".

Pellicer no se queda ahí y remata su indignación con un duro analisis sobre el entrenador cafetalero: "Hay un tema ético desde el punto de vista futbolístico que no podemos dejar de lado y tenemos que hacernos respetar. Esto que está sucediendo con Rueda no corresponde. Una cosa hubiera sido que él dejara el cargo para irse dirigir a Independiente de Medellín, ok, pero esto de ir al rival directo para ahora hacer todo lo posible para que Chile no clasifique, me parece que no tiene nombre".