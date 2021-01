Claudio Borghi: "Quedamos como WNS ante la salida de un DT que se fue de vacaciones y terminó en otro equipo"

Reinaldo Rueda ya no es más el técnico de la selección chilena. El caleño dejó su puesto en la Roja tras el mal arranque en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 y fue presentado como nuevo DT de Colombia.

La misión de la ANFP ahora es buscar un nuevo estratega para la banca del elenco nacional, donde hay dos nombres que comienzan a tomar ventaja: Matías Almeyda y José Néstor Pékerman. Los argentinos son los candidatos más cercanos a tomar el fierro caliente de Chile, aunque todavía no hay nada definido.

En la última edición de Futuro Fútbol Club, Claudio Borghi analizó el momento que vive la selección chilena y aseguró que "para ser justos, pones el curriculum de Rueda con el de Almeyda y Pekerman… y es maravilloso".

Rueda ya fue presentado en Colombia y se olvidó de Chile. Foto: Twitter

Pero ahí el bichi disparó con todo contra el colombiano y dejó la interrogando para elegir al próximo en ponerse el buzo. "En el escenario que estamos viviendo, no sabemos por qué se fue Rueda, si pagó o no. Tenemos hasta problemas económicos por haber quedado como huevones ante la salida de un entrenador que se fue de vacaciones y terminó siendo técnico de otro equipo. Entonces, ¿para qué estamos buscando DT? ¿Para la selección mayor? ¿Para potenciar a menores?".

Borghi recalcó que para tener más detalles del posible sucesor del caleño primero hay que ver qué es lo que trae el nuevo director nacional, Francis Cagigao. "Hasta que no nos diga para qué quiere al entrenador, de si quiere que proyecte o no, ahí recién se podrá tener una visión más clara".

Fichas a Pékerman

A la hora de poner nombres en la mesa, el de José Néstor Pékerman genera más consenso que cualquiera. Claudio Borghi no escondió su sentir y aseguró que sería ideal si la idea es potenciar inferiores. "En su esencia, es un gran formador. No solo le importa el fútbol, sino también el resto".

A tal punto llega la fe ciega del bichi, que "antes de dar nombres, si me dicen Pekerman digo ya. Pero él tenía un trato especial en Colombia, porque se iba a Argentina. Yo entendía que estaba retirado, pero quizás le entusiasma venir".

Finalmente Borghi deslizó una crítica a los clubes que no toman en cuenta a sus inferiores. "Ven las cadetes como un gasto, no como una inversión. Y lo es, pero cuando te proyectas tienes que invertir. Como los 'presidentes dueños' o 'palos blancos' no se proyectan más de tres años, no invierten en cabros a cinco años".