Johnny se pone la armadura y va a la guerra en defensa de Vidal: "Fue un accidente. No tiene intención de pegarle, no lo considero un error"

La selección chilena se dio un durísimo porrazo cayendo por 2-0 ante Ecuador en el cierre de la doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, instancia donde Arturo Vidal se fue expulsado por una aparatosa jugada.

Corrían 13 minutos de juego en San Carlos de Apoquindo y La Roja caía por la cuenta mínima cuando todo se vino abajo. El King levantó la pierna más de la cuenta y se llevo puesto a Félix Torres, ganándose la tarjeta roja directa.

La salida del crack de Inter de Milán fue el inicio de la debacle en el equipo de todos, sin embargo, el ex seleccionado e ídolo de la U, Johnny Herrera, defendió al Rey Arturo con garras y dientes en TNT Sports una vez terminado el partido.

"Hoy (ayer) lamentable y tristemente y más para ellos que están en la cancha, la jugada de Arturo (Vidal) es un accidente. No tiene la intención de pegarle, no lo considero un error", explicó.

Herrera detalló que "fue un partido lleno de accidentes. Lo de Arturo (Vidal) no tuvo intención, siempre miró el balón y no se dio cuenta que tenía al hombre en la espalda. Lamentablemente no lo vio y terminó con una plancha".

Dejando de lado la amarga expulsión del King, el exarquero azul reflexionó en el duro partido que le tocó a La Roja. "Las lesiones tampoco estaban en los papeles. Comparto con Lasarte y su análisis, porque hoy a Chile no le salió nada".

"La lesión de (Alexis) Sanchez, (Francisco) Sierralta y los cambios es una imponderable. Ecuador también juega, es un equipo rápìdo, joven, dinámico. Se cambió el esquema y perdimos 2-0 de manera injusta, mucho castigo", comentó.

Por último, Johnny Herrera se esforzó por poner la pelota al piso y dejar en claro que la ilusión de la selección chilena por conseguir un boleto al Mundial de Qatar 2022 sigue viva.

"Chile viene de tres partidos que ganó bien. Con la generación dorada y jóvenes que llenaron mucho. Hoy tuviste lesionados, la columna histórica estuvo fuera. Confiemos que para adelante lleguen las buenas", cerró.