El ex arquero, parte del equipo bicampeón del continente, desclasificó una tremenda polémica entre el técnico y los jugadores. Asegura que tras ello la Roja encontró el fútbol para quedarse con el título.

La selección chilena está concentrada de cara al vital duelo ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja salta a la cancha este martes para medirse con la Tri buscando un triunfo que los acerque más a la cita deportiva del próximo año.

De la mano de la Generación Dorada, el elenco nacional pelea con todo por un cupo en el torneo más importante del mundo. Y es que este grupo de jugadores, tal como nos tiene acostumbrados, está dando todo por conseguir el objetivo.

Pero mientras eso ocurre, otros que ya colgaron los botines rememoran aquellos días de gloria. Y durante las últimas horas uno de los capítulos más importantes en la historia de nuestro balompié ha sumado una anécdota hasta ahora desconocida.

En el programa "Fanáticos de la Previa" de Deportes en Agricultura, Johnny Herrera conversó de lo que fue la disputa de la Copa América Centenario. Aquel torneo del año 2016 marcó el bicampeonato para la selección chilena, aunque no lejos de la polémica.

Según reveló el ex arquero y hoy comentarista, en aquella cita, parte del plantel tuvo una fuerte pelea con Juan Antonio Pizzi. El técnico, cuestionado de principio a fin tras la mejor era de la Roja, se enfrentó en duros términos con parte de los jugadores.

De acuerdo a lo señalado por Herrera "Pizzi nos junta y nos preguntó "¿Qué les pasa?". Tenía confianza con él, había hablado conmigo y era bien abierto. Nos pregunta eso incluso punteando a algunos de los estandartes de la selección".

El técnico intentó encarar a los jugadores por su rendimiento, pero la respuesta que recibió no fue la que se esperaba. "Ellos contestaron "Lo que nos pasa a nosotros es que no jugamos de esa forma, nosotros vamos para adelante"", detalló el ex arquero.

Eso sí, Herrera recalcó que luego de aquella discusión las cosas mejoraron y mucho a favor de la Roja. "Después de ese partido (4 a 2 ante Panamá), Chile comenzó a jugar hacia adelante con todo y eso conllevó en el bicampeonato de América. Así de simple".

La Roja se levantó en aquel momento y al duelo siguiente, le pasó por encima a México con una goleada por 0-7. Un despertar al que Pizzi fue obligado y que le terminó dando frutos, asegurándole uno de los títulos más importantes de su carrera como técnico.

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo conectado, a internet fija o wifi y en territorio chileno, para disfrutar gratis del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido.