Johnny Herrera: "No fui a la selección chilena de Bielsa por culpa de José Daniel Morón"

Mientras Marcelo Bielsa era el entrenador de la selección chilena, Johnny Herrera, salió campeón con Everton ganándole una recordada final a Colo Colo en 2008.

Luego de pasar por el equipo viñamarino, el Samurai pasó a Audax Italiano, donde siguió haciendo buenas campañas siendo uno de los mejores arqueros del campeonato.

Más allá de su buen momento en ese instante, Bielsa no lo llamó a la selección y siempre prefirió otros porteros para ir a la Roja.

Johnny Herrera en Siempre Pasa Algo (Youtube)

En conversación con Siempre Pasa Algo, Herrera cuenta su versión asegurando que "a mí me confirmaron que estaba catalogado de conflictivo. Me lo confirmó un ayudante de él que después trabajó en la U".

El formado en Universidad de Chile recuerda claramente que Marcelo Bielsa lo llamó a todos, menos a él.

"Es más, en ese tiempo llevó a todos los arqueros del fútbol chileno a la selección: jugó (Nicolás) Peric, (Miguel) Pinto, (Eduardo) Lobos, (Francisco) Prieto, (Luis) Marín, (Pablo) Garcés, (Claudio)Bravo… En teoría el reemplazante natural de Claudio, que era yo, no jugó", se quejó.

Para luego apuntar al responsable de su exclusión. "Y después viene un personaje que ahora es DT y me lo confirmó, había un preparador de arqueros que no me quería Sí, a mí también me dijeron que fue más Morón que Bielsa, y por eso no me llamaron", expresó.

Cerrando con "Igual raro que te cataloguen de una forma sin conocerte".