Johnny Herrera: "Si no fuera por el estallido, la pandemia y un par de chantas que llegaron a la U, seguiría jugando ahí"

Luego de volver a Universidad de Chile en 2011 y haberse cansado de dar vueltas olímpicas, Johnny Herrera partió del cuadro azul a fines de 2019, luego que la dirigencia universitaria no renovara su contrato.

El Samurai volvió a Everton donde tuvo un exitoso paso y salió campeón en 2008 ganándole una épica final a Colo Colo.

En conversación con el programa Siempre Pasa Algo, transmitido por Youtube, Herrera se refirió otra vez a su salida de la U, indicando una suma de factoes que gatillaron su adiós.

Johnny Herrera en Siempre Pasa Algo (Youtube)

"Yo voy a ser un eterno agradecido del club, llegué a los 13 años, tuve un paso muy exitoso, de alguna forma soy el futbolista con más campeonatos en la historia del club, con más partidos también", comentó diciendo el guardameta.

Para luego meterse de lleno en su salida. "Si no fuera por el estallido, la pandemia y un par de chantas que llegaron a la U, seguiría jugando ahí…", aseguró sin anestesia.

Eso sí, afirma que hoy por hoy está contento. "Pero ya estamos en Everton, feliz. Uno se mira al espejo y tengo 39 años y mis compañeros me lo dicen, estoy bien físicamente entrenando a fondo y dan ganas de seguir. Me queda todavía, hasta que no me aburra seguiré atajando", cerró.