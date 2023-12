Colo Colo sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Gustavo Quinteros el viernes pasado. Los albos barajan una lista larga de nombres para poder reemplazar al argentino, pero por ahora ninguno ha tomado demasiada ventaja para nombrarse el candidato fijo.

Dt’s argentinos, uruguayos y chilenos han sido mencionados en las últimas semanas para el Cacique modelo 2024, algunos directamente muy sorpresivos. Sin embargo, pocos llaman tanto como uno que nombró Mauricio Israel este domingo en su programa Circulo Central.

Marco Antonio Figueroa sería el tapado de Morón

De acuerdo con el periodista, hay un tapado por José Daniel Morón que podría generar reacciones de todo tipo en caso de confirmarse que sea candidato: Marco Antonio Figueroa. El DT de Nicaragua, que en varias ocasiones ha dicho que le interesa dirigir al Cacique.

“Les voy a dar un nombre que suena más que ninguno y que va a ser presentado al directorio por Daniel Morón como candidato firme para ser entrenador de Colo Colo, es chileno, técnico de una Selección… Es Marco Antonio Figueroa, ese es el tapadito que tiene Colo Colo para ser técnico del cuadro ‘Popular’ el próximo año“, señaló el comunicador

“El ‘Fantasma’ muere por dirigir Colo Colo, muere por ser el entrenador de Colo Colo y él quiere venir acá a tapar bocas y está es la oportunidad”, agregó Israel. Una llegada que contaría con el beneplácito de varios ex Colo Colo, que han mencionado que el Fantasma podría ser una carta válida para llegar.

Fabián Estay señaló hace unas semanas que “aquí se necesita convencer a un grupo de jugadores jóvenes, que están en la Selección Chilena y que hay que proyectarlos bien. Aparte se necesita un padre que los guíe. El Fantasma Figueroa estaría pintado para Colo Colo y no porque sea mi amigo”, recalcó´.

Versión de Israel que además se condice con lo señalado por Marcelo Pablo Barticciotto hace unos días. El ídolo albo aseguró que, dentro de una lista de casi todos extranjeros, hay un chileno que aparece en el horizonte. Eso sí, no dio nombres de quién podría ser.

“Hay un técnico chileno en carpeta, pero no lo voy a decir, no puedo. Me lo dijeron de adentro”, destacó en ESPN F90. Situaciones que, de seguro, se irán dilucidando con el correr de las semanas, ya que el Cacique necesita tener un técnico cuanto antes para que puedan comenzar la pretemporada.

¿Cuál es el plazo para tener nuevo DT de Colo Colo?

Luego de la salida de Gustavo Quinteros, Colo Colo puso un plazo acotado para buscar un nuevo entrenador. La idea es terminar el 2023 ya con un DT firmado, por lo que el 31 de diciembre es su fecha fatal. La dirigencia de Blanco y Negro comenzará las primeras entrevistas con posibles DT en los próximos días.

¿Cuál fue el último equipo que dirigió Marco Antonio Figueroa en Chile?

El entrenador de 61 dirigió a Cobreloa en el 2020, en la que en 11 partidos como DT dejó la estadística de: 3 victorias, 3 empates y 5 derrotas, dejando un 36,36% de rendimiento.

