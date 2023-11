Mauricio Israel lanzó una bomba. El reconocido presentador y comentarista deportivo aseguró que Arturo Vidal volverá a Colo Colo luego de terminar su contrato con Athletico Paranaense e incluso fue más allá. Afirmó que el King arribará al Estadio Monumental con una misión.

“Vidal está con un pie en el Monumental. No continúa en Paranaense. Hay una teoría que dice que hay un grupo de directores que no quieren por ningún motivo a Vidal porque va a desarmar el plantel y hay otra teoría que dice que lo quiere poner (Fernando) Felicevich para hacer de scouting”, dijo.

“Hay una corriente que único que quiere es tener a Vidal en el Monumental”, agregó el comunicador, quien entregó toda esta información en el programa Círculo Central. Cristián Arcos, su compañero de panel, intervino en su favor: “Dos millones de camisetas te vende Vidal y el estadio lo llena solo”, dijo.

El King sufrió una dura lesión mientras defendía a la selección chilena en la fecha FIFA de septiembre. Tuvo que pasar por el quirófano para corregir una lesión meniscal y desde entonces se encuentra en Chile, alejado del Paranaense, para recuperarse. A fines de año termina contrato con el cuadro brasileño.

En nuestro país, los hinchas de Colo Colo han pedido por su regreso, mientras el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, ha mantenido la calma ante la posibilidad. “Vidal hace pensar a uno lo gratificante que sería tenerlo en Colo Colo, pero un club serio debe ver muchas variables”, dijo en septiembre.

Mauricio Israel dice que Colo Colo está dividido por Vidal

Además, Mauricio Israel aseguró que hay división en Colo Colo respecto al retorno de Arturo Vidal. De acuerdo al comentarista deportivo, no todos en Blanco y Negro anhelan el regreso del King al Estadio Monumental. El Club Social y Deportivo Colo Colo tampoco desea tenerlo de vuelta, según Israel.

“Hay diferencias de opinión porque Aníbal Mosa lo quiere sí o sí en Colo Colo, el Club Social no lo quiere y hay un grupo de dirigentes que no lo quieren”, dijo Israel. Además, confesó que “la única opción plausible por ahora de poder pagarle el sueldo a Vidal es conseguir un auspiciador que le pague el sueldo”.

Por último, el presentador declaró que “Vidal no tiene más opciones, no tiene ninguna sola oferta. El Paranaense termina el contrato con él y no le renuevan, porque no quieren saber más de él”.

¿Qué lesión sufrió Arturo Vidal?

Arturo Vidal sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular en el partido de Chile y Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026. El volante del Athletico Paranaense fue operado en septiembre y desde entonces se mantiene alejado de las canchas.

¿Qué ha dicho Vidal sobre un regreso a Colo Colo?

Arturo Vidal ha manifestado sus deseos de que su próximo club sea Colo Colo. Sin embargo, también ha dejado claro que quiere ir a un lugar donde se sienta “querido, que confíen en mí y me quieran. Un lugar donde vayamos a pelear cosas, ahí voy a ir”.

