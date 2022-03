Las primeras apariciones de Joaquín Montecinos con la selección chilena le valieron ser rápidamente uno de los más queridos por la hinchada, sumado a su tremendo rendimiento con Audax Italiano que le ha permitido dar al salto a la Liga MX donde ahora ya se hace notar con Tijuana.

En medio de toda esta avalancha de cariño, el delantero tiene su apodo por redes sociales que todos más de una vez han leído: Montesex. Pero esto no es casual porque en los últimos años, se ha hecho notar una transformación física notable, que la detonó un rechazo cuando su carrera recién comenzaba.

"Yo empecé a hacer pesas más chico cuando Eddie Campodónico me dijo que no iba a jugar fútbol porque era muy chiquitito, muy bajito, en la (selección) sub-15 me dice eso y para mí fue un click", confesó el atacante en una entrevista hecha en un en vivo con el Instagram partidario de Deportes La Serena, Onlygranates.

El jugador de 26 años siguió dando detalles de ese salto de calidad en lo físico. "Estuve en un momento que no supe qué hacer y empecé a hacer halterofilia, obviamente no engrosé al tiro, es un trabajo de muchos años y ahí empecé a familiarzarme con las pesas. Al correr de los años fui aumentando de a poco", puntualizó.

Un hecho reciente también fue fundamental para que Montecinos ahora tenga ese apodo. "Me hizo muy bien la pandemia porque en Melipilla entrenábamos por Zoom desde la casa y entraba en la mañana con el equipo y en la tarde hacía yo más y me pegué una engrosada más o menos y ahí empecé a mantener", añadió el futbolista de la Roja.