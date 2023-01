El bicampeón de América analizó el proceso del ahora ex entrenador de la Selección Chilena Sub 20. “En este caso en particular no siento que estos chicos hayan fracasado”, afirmó.

El proceso de Patricio Ormazábal en la Selección Chilena Sub 20 finalizó durante la jornada de este martes con el despido del entrenador. La ANFP hizo que el formado en Universidad Católica pagara con su cargo el mal rendimiento del equipo en el Sudamericano de Colombia, donde no alcanzó ni siquiera a avanzar al hexagonal final.

Pese a las duras críticas que han caído contra Ormazábal por su labor en la selección juvenil, hay un pequeño grupo que sigue optando por la mesura y que hasta cierto punto se apiada del ahora ex DT de la Sub 20.

En este lote se encuentra Jean Beausejour, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio afirmó que “creo que las expectativas que tenemos como medio son totalmente desajustadas con la realidad y los recursos que tenemos para implementar un juego. Me cuesta llamarlo fracaso. Personal y grupalmente he asumido fracasos, pero en este caso en particular no siento que estos chicos hayan fracasado”.

“Después uno puede desglosar, porque obviamente que hay responsabilidad del entrenador y el mismo Pato lo debe tener más que claro. Desde que el fútbol es fútbol que el que tiene la culpa cuando se pierde es el director técnico”, agregó.

En ese sentido el bicampeón de América sostuvo que “tenemos que alejarnos de lo obvio porque o si no vamos a seguir cayendo en los mismos errores, tanto de análisis como conceptos y diagnóstico, como en el otro lado”.

“Esta selección tenía un margen, pero muy poco hacia arriba. No creamos que teníamos el recurso de Uruguay o el de Argentina. Fracaso es cuando hay mucho recurso. Lo de Argentina es mucho más preocupante que lo de nosotros”, detalló.

Para cerrar, Bose fue claro en decir que “con esto no digo que no podamos aspirar a lo máximo. A partir de mañana el objetivo debe ser clasificar al próximo mundial Sub 20 y para esto hay que tener un cuerpo técnico con todas las herramientas, pero primero para exigir, hay que darle esas herramientas”.