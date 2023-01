El ex jugador analizó lo que fue la goleada de 5-1 sufrida por los albos ante O’Higgins en El Teniente. “No me lo imagino perdiendo en este año por un marcador similar”, concluyó.

Colo Colo viene de vivir su primer gran desastre del 2023. El Cacique fue vapuleado por 5-1 ante O’Higgins en El Teniente, en un partido donde mostraron alarmantes debilidades en la defensa y cero capacidad de respuesta ante el vendaval de goles celestes en el segundo tiempo en Rancagua.

Pase a que algunos catalogan de catastrófica esta caída, hay quienes optan por la mesura y creen que solo se trató de una accidente. En este grupo está Jean Beausejour, quien su calidad de comentarista en el programa ESPN F Show puso paños fríos al 5-1 sufrido por los albos.

“Creo que es una alerta no más, no quiero ser catastrófico como así la semana pasada tampoco enarbolamos cosas porque había goleado a Deportes Copiapó”, partió diciendo el ex seleccionado nacional.

En ese sentido el bicampeón de América sostuvo que “en el caso particular de Colo Colo, tiendo a ser más equilibrado porque fue un accidente, debiese ser un accidente y por eso es un llamado de atención más que nada. No me lo imagino perdiendo en este año por un marcador similar”.

Los goles del O'Higgins 5-1 Colo Colo:

“Estos resultados te remecen y, si los tomas como corresponde, te hacen bien; si se refuerzan como tienen que hacerlo, si ajustan piezas. Este va ser solo un llamado de atención y una alerta. No digo que no pierde más, pero va ser muy difícil que tenga una goleada como estas”, concluyó.

El próximo partido de Colo Colo por el torneo será de local Ñublense el lunes 6 de febrero a partir de las 19:00 horas en el Estadio Monumental. Los albos son séptimos en la tabla de posiciones con tres unidades.