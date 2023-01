Después de un festival de candidatos en las últimas semanas, Colo Colo está a detalles de concretar la llegada de su nuevo centrodelantero. Darío Lezcano aterrizó esta mañana en Chile y solo faltan los exámenes médicos para que sea el octavo refuerzo del Cacique.

El paraguayo de 32 años dejó el Juárez de la Liga MX para aceptar la propuesta de los albos y así regresar a Sudamérica. Su deseo de querer concretar la oferta y su buen arranque en México ya ilusionan a los hinchas, que ya lo quieren ver en la cancha.

Tras la goleada sufrida ante O'Higgins y la polémica partida de Juan Martín Lucero, en Colo Colo asumieron la necesidad de contar con un artillero en sus filas. Es así como las negociaciones se aceleraron y llegarán a su punto final en las próximas horas.

Darío Lezcano se despidió del Juárez y durante la mañana de este martes llegó hasta el Aeropuerto de Pudahuel, donde conversó con la prensa. Reconociendo que ya habló con Gustavo Quinteros "y mucho", el goleador reveló por qué aceptó venir a los albos: "El desafío de la Libertadores y el Campeonato".

Si bien pasó por una dura lesión tiempo atrás, ahora está listo para sumar minutos. "Hice pretemporada muy bien, así que estoy en ritmo", recalcó.

Darío Lezcano no escondió que viene con ganas de "hacer bien las cosas primero para ayudar al equipo a lograr grandes cosas", llegando incluso a descartar sentirse presionado por ocupar el puesto que dejó vacante Juan Martín Lucero. "Responsabilidad sí pero carga no. Me gusta hacer goles, por algo se fijaron en mí".

En esa misma línea y para cerrar, enfatizó en que no dudó en aceptar la oferta cuando llegó Colo Colo a buscarlo. "Cuando se me presentó dije que sí de una. Llevo casi 15 años afuera y quiero acercarme a mi país".

¿Llega Matías de los Santos a Colo Colo?

Mientras se afinan los detalles para cerrar la llegada de Darío Lezcano, en Colo Colo no dejan de trabajar por el que puede ser su último refuerzo. La lesión de Emiliano Amor obligó al Cacique a cambiar los planes, apuntando a un nuevo central para el 2023.

El nombre que está más cerca es el de Matías de los Santos, uruguayo de 30 años y que juega en Vélez. La negociación está avanzando y el representante ya hizo llegar una propuesta, por lo que todo está en manos de los albos.