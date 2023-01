El equipo de Patricio Ormazábal ya está en nuestro país tras la dura y temprana eliminación del Sudamericano Sub 20 en Colombia. ¿Alguna voz? Ninguna, ya que nadie del plantel y cuerpo técnico prestó su declaración.

Caras largas: La Roja Sub 20 regresa en silencio tras el fracaso en el Sudamericano de Colombia

La selección chilena Sub 20 ya está en nuestro país tras la dura y temprana eliminación del Sudamericano Sub 20 de Colombia, certamen del cual quedó fuera del hexagonal final tras caer por 1-0 ante Venezuela en la fecha final del Grupo 1 del torneo.

El equipo de Patricio Ormazábal pisó suelo nacional en horas de esta mañana, arribando en completo silencio y con evidentes caras largas al Aeropuerto Internacional de Pudahuel.

En el registro compartido por ADN Radio se vio por ejemplo a Lucas Assadi caminar rápidamente sin emitir ninguna declaración, algo entendible considerando el duro golpe que fue quedar fuera de la lucha por un lugar en el Mundial de la India de unos meses más.

De momento la única declaración tras el fracaso en Colombia es la del propio Ormazábal, quien afirmó tener ganas de seguir en el cargo a pesar del pobre resultado. “Decir que uno no quisiera estar en la selección chilena es una mentira (…) He tenido el privilegio de estar acá, he trabajado mucho y estoy dolido por el resultado”, afirmó.

Así arribó la Roja Sub 20 a nuestro país:

Video: ADN Radio Chile

“Hay autocrítica, soy el entrenador, el que eligió estos jugadores y hay un grado importante de culpa en nosotros como cuerpo técnico, pero más en frío hay que darle una vuelta”, concluyó.

Los cuestionamientos hacía Patricio Ormazábal no se hicieron esperar posterior a la eliminación y son varios los creen que debe dar un paso al costado. Al parecer su destino en la banca de la Roja Sub 20 está en manos de la ANFP.