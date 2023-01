Guarello le cae con todo al Pato Ormazábal: “Llegó a la Sub 20 por Cristián Ogalde y no por habilidades técnicas”

Patricio Ormazábal ya no es más el entrenador de la Selección Chilena Sub 20. El formado Universidad Católica pagó con su cargo el fracaso en el Sudamericano de la categoría realizado en Colombia, donde no pudo avanzar de la primera ronda al hexagonal final que daba pasajes al Mundial de la India.

El rendimiento del equipo y su mal manejo hacían que esta decisión tomada por parte de la ANFP fuese la más obvia apenas terminada la participación de la Roja en suelo colombiano. Además, el DT ya había perdido todo el crédito por parte del medio especializado.

Uno que fue especialmente duro con Ormazábal fue Juan Cristóbal Guarello, quien en su calidad de comentarista en Directv afirmó que “se hizo todo lo que no se debía hacer en este Sudamericano Sub-20. Ormazábal no llegó por habilidades técnicas al puesto, fue por Cristián Ogalde”.

“La culpa no es de Ormazabal, el problema es más de fondo, el fútbol chileno a nivel de cadetes hace rato le vienen pegando palos”, agregó el periodista.

En ese sentido el comunicador recordó a uno que ya no está más en la ANFP: “Cagigao se demoró un año en formar un proyecto. Un año después, mete su proyecto estrella que revolucionaría el fútbol chileno y fue paupérrimo. Formó un charquicán de problemas”.

“Lo que pasó, era lo que tenía que pasar. En la ANFP no se le debe comprar al primero que habla bonito. Que la ANFP de una vez por todas vea quien realmente tiene las capacidades”, concluyó.

El rendimiento de Patricio Ormazábal al mando de la Roja Sub 20 fue de apenas un 47% con un total de 17 partidos dirigidos, con siete victorias, siete caídas y tres empates.