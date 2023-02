El proceso de Reinaldo Rueda al mando de la selección chilena dejó varias secuelas, no tan sólo por los resultados, sino que también por las nóminas que el entrenador colombiano realizó en su minuto. En las últimas horas Marcelo Díaz se refirió la situación mencionando que "cualquier jugador iba a la selección", apuntando a su exclusión pese a su entonces buen pasar en Racing Club.

Ante dicha situación, uno que sacó la voz fue otro bicampeón de América. Se trata de Jean Beausejour, quien en Radio ADN señaló que "a mi me cuesta mucho decir que un compañero de profesión no se merece una nominación. Yo creo que todo jugador que va a la selección es porque algún mérito hizo. Algunos claramente hacen más méritos que otros, pero el que va es porque algo positivo puede tener o le deben ver a futuro. Me cuesta decir que ese jugador no merezca ir a la selección".

Además, se refirió al proceso de Marcelo Bielsa al mando de La Roja, quien en su minuto convocaba a ciertos jugadores que no estaban en el radar y que el tiempo terminó dándole la razón respecto a su convocatoria a a la selección chilena.

"A la selección deben ir los jugadores que el técnico necesita. ¿Te acuerdas de las nóminas que hacía Marcelo Bielsa? Si uno se ponía hacer las nóminas antes, claramente no le apuntábamos a ninguna. Estaban Gonzalo Jara, que después termina siendo un jugador clave en la selección, que nisiquiera era titular indiscutido en Colo Colo. Marco Estrada jugaba en otro puesto, Carlos Carmona, yo mismo. Yo creo que es una mixtura entre los mejores del momento que pueden ser moldeables o los que el entrenador necesita", cerró el hoy comentarista.

El proceso de Beausejour bajo las órdenes de Reinaldo Rueda

Jean Beausejour es uno de los grandes jugadores que defendió la camiseta de la selección chilena durante su historia. El Bose disputó 109 encuentros oficiales con la camiseta de La Roja, donde once de ellos los hizo bajo las órdenes de Reinaldo Rueda. Inclusive, el último partido con la camiseta nacional fue en la derrota por 2-1 ante Venezuela en eliminatorias cuando aún el estratega colombiano estaba al mando de la selección.

De los once compromisos, Chile ganó seis, empató dos y perdió tres. Derrotó a Suecia (2-1), Honduras (4-1), Haití (2-1), Japón (4-0), Ecuador (2-1) y Perú (2-0). Igualó ante Dinamarca (0-0) y Colombia (0-0. 5-4 en penales), mientras que perdió ante Perú (0-3), Argentina (1-2) y Venezuela (1-2).