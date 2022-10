Este sábado estalló una polémica que involucra a Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y su representante, Fernando Felicevich, todo por la ausencia de los cracks de la selección chilena en el libro “Héroes y leyendas del deporte chileno para pequeños ciudadanos”, del escritor escritor Marcelo Simonetti junto a ilustraciones de Fabián Rivas.

En la misma obra orientada a los escolares del país, el autor consideró una pequeña reseña que aclara que “este libro intenta dar cuenta de los deportistas más destacados de nuestro país, aunque el espacio impide que estén todos. Mención especial merecen los imprescindibles futbolistas Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel, quienes, a través de su común representante, no aceptaron aparecer ilustrados".

Felicevich fue duramente apuntado por el hecho, mientras Alexis Sánchez aclaró a través de redes sociales que "no sabía de este libro, nunca me preguntaron. Para mí los niños son más importantes de un país y debemos apoyarlos. Aparte quedé picado porque no me pusieron".

Poco después fue el Pitbull el que salió al paso de la polémica: “ni yo ni mi representante hemos pedido dinero por la realización del libro 'Héroes del deporte' ni ningún otro libro”, dijo Gary Medel en Instagram.

El defensa de la Roja sentencia que “son decenas los libros, publicaciones, ilustraciones, caricaturas y hasta imitaciones que se han realizado sin mi autorización y nunca hubo ningún reclamo ni nada parecido de mi parte. El proyecto inicial al que se nos invitó en el 2017 no tenía ninguna relación con el Mineduc. Y les pido a los mala leche que inventaron y repitieron como loros que no le hagan daño al periodismo”.

El libro “Héroes y leyendas del deporte chileno para pequeños ciudadanos” tiene como protagonistas a deportistas nacionales como Anita Lizana, Alberto Larraguibel, Elías Figueroa, Nicolás Massú, Fernándo González Marcelo Ríos, Christiane Endler, Claudio Bravo y Tomás González.