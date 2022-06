Gabriel Suazo trabaja en Argentina en medio de la intertemporada de Colo Colo al otro lado de la cordillera, con el Cacique a la espera del inicio del segundo semestre y duelo pactado para este sábado 18 de junio, por la ida de la tercera ronda de Copa Chile frente a Deportes Temuco como local.

En conversación con ESPN Chile, el capitán del Cacique reconoció la tristeza por perderse la gira de la selección chilena a Asia, en el debut de Eduardo Berizzo con la Roja. Suazo fue liberado de la nómina tras sufrir una lesión muscular en el bíceps femoral derecho.

“Son cosas que uno no las espera, para mí fue muy triste el momento de la lesión, venía de varios partidos consecutivos y esos tres días anteriores estuve con fiebre y dolor de estómago, no pude descansar ni alimentarme bien y eso termina pasando la cuenta. Son cosas que pueden pasar, pero ya estoy acá full para volver al máximo”, dijo el lateral izquierdo.

El seleccionado nacional complementó que “con Berizzo no he tenido la oportunidad de conversar, si hablamos feliz, pero no he tenido esa oportunidad. Él llegó hace poco y tuvo que viajar para dirigir los tres partidos en Asia. Obviamente la consideración acá en Colo Colo, el poder jugar por la selección, es un orgullo. Estar acá y jugar en la selección, siempre lo dije… cada vez que me toque donde sea, citado o como esta vez que me lesioné, siempre voy a apoyar y voy a estar con energía positiva para el equipo, apoyando desde donde me toque”.

Por otro lado fue consultado por el momento de la generación dorada de la Roja y el siempre polémico tema del recambio. Suazo fue tajante y defendió a los bicampeones de América que siguen en el alto rendimiento.

“Ellos son los que a nosotros nos enseñaron que Chile puede ganar, competir y conseguir cosas importantes. Yo no pude ver mucho a las selecciones anteriores como el tercer lugar en los Juegos Olímpicos, pero sí los vi a ellos y ese es mi ejemplo más cercano: la generación dorada”, sostuvo el polifuncional jugador de Colo Colo.

Gabriel Suazo sentenció que “el recambio no debe ser sacar abruptamente a la generación dorada y meter a todos nuevos. Ningún cambio debe ser drástico. Los que puedan continuar y se sientan con fuerza de seguir, que son la gran mayoría, deben seguir, y nosotros ir aprendiendo día a día porque tienen mucha más experiencia y títulos que nosotros. Nosotros tenemos que crecer junto a ellos y el nuevo técnico. Un cambio drástico no será beneficioso para nadie”.