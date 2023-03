Se viene el debut: este es el fixture de La Roja sub 17 en el Sudamericano de Ecuador

Sudamericano Sub 17

La Roja sub 17 será la siguiente selección en enfrentar un importante desafío, debido a que disputarán el Sudamericano de la categoría en Ecuador. Los dirigidos por Hernán Caputto sueñan con la clasificación a la siguiente Copa del Mundo, para lo cual tendrán un complejo camino.

¿Cuál es el grupo de La Roja sub 17?

Chile está en el Grupo A, en la cual enfrentará a los siguientes países:

Ecuador

Uruguay

Brasil

Colombia

Programación completa de Chile en el Sudamericano de Ecuador

1° fecha

libre

2° fecha

Chile vs Brasil - domingo 2 de abril

3° fecha

Chile vs Uruguay - martes 4 de abril

4° fecha

Chile vs Colombia - jueves 6 de abril

5° fecha

Chile vs Ecuador - sábado 8 de abril

*Horarios por confirmar

Complejo momento para La Roja

El fútbol chileno pasa por un delicado momento a nivel de selecciones, en donde las últimas campañas en distintas categorías, en masculino o femenino, no han sido exitosas. Sin ir más lejos, La Roja adulta suma más de un año sin ganar, la sub 20 no fue a la Copa del Mundo y la femenina que tampoco pudo superar a Haití en el Repechaje al Mundial.

Con ese panorama, el foco estará puesto en lo que hará La Roja sub 17. Hernán Caputto ha tenido éxito dirigiendo en esta categoría, en la cual ya clasificó a las Copas del Mundo de 2017 y 2019. En el 2023, el torneo se llevará a cabo en Perú. El país vecino iba a ser sede de la cita planetaria en 2021, pero por la pandemia finalmente no se jugó.

A Chile le tocó un grupo bastante difícil en el Sudamericano, donde tendrá que enfrentar a Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador. Hace unos días, La Roja ya enfrentó a la Celeste y ganó por 1-0, siendo un buen apronte para lo que viene.