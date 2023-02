Juan Cristóbal Guarello está furioso por la derrota 8-0 de Chile sub 15 ante Rumania y advierte que no es una anécdota considerando que la Roja sufrirá a futuro el legado y "exitoso plan" de Francis Cagigao.

Guarello contra Cagigao por derrota 8-0 de la Roja sub 16: "Chile al nivel de Bangladesh"

Juan Cristóbal Guarello estalló en Deportes en Agricultura tras la insólita derrota de la selección chilena sub 16 por 8-0 ante Rumania en el Torneo Desarrollo de la UEFA, competición infantil que se juega en Israel. El equipo nacional, en realidad sub 15 y en preparación para el Sudamericano de la categoría, es dirigido por Ariel Leporati.

Guarello no dejó pasar la instancia para pegarle un nuevo palo a Francis Cagigao, el ex director deportivo de la selección chilena. Cabe recordar que el periodista siempre criticó al español hasta llegar al punto cúlmine de la pelea en vivo entre ambos por Radio ADN.

“Hay buenas noticias, siguiendo con los éxitos del plan Cagigao, la selección rumana sub 16 le hizo 8-0 a Chile en un torneo en Israel. Ahí está. Rumania primerísima potencia mundial en la actualidad. Vamos bien. Ahí está el plan… ‘Esto nunca se había hecho en Chile’. Claro, nos ganaban, pero no era tan grande, era un poco más chica. No era la de King Kong”, dijo irónico Guarello entre gestos.

El rostro de Agricultura agregó que “el técnico de esta selección es Ariel Leporati. ¿Alguien lo cnoce? Nadie. Resulta que se exigían tres años de trabajo para llegar a una selección, eso dijo Guru Guru (Cagicao), y aparece Leportati, un total desconocido para el fútbol chileno. ¿Quién los puso ahí?”.

“Ya, una cosa es que te vaya mal en un Sudamericano y a Chile le fue mal en el Sudamericano Sub 20, pero otra cosa es que estés jugando al nivel de países rankeados 120-130 en la FIFA. En ninguna categoría a Chile le pueden hacer ocho goles. Entiendo que una selección de Oceanía se pueda comer ocho goles, una isla, un país donde el fútbol es un juego. Bangladesh, que casi no se juega”, complementó.

Guarello añadió tajante que “esto es preocupante, porque si los jugadores físicamente están a ocho goles, técnica y anímicamente están a ocho goles, hay algo que está mal no sólo con los jugadores, sino también en la estructura y quien los elige. Ojo que este resultado no es una anécdota. Algo está pasando acá que es muy preocupante, pero al ser una sub 15 pasa piola”.

Ahí fue cuando Cristián Caamaño le consignó que Leporati “entrenó tres años en los juveniles y después agarró el equipo de Barnechea” para cumplir con el requisito. Guarello tomó sus cosas haciéndose el indignado por los “méritos” para tomar a la selección chilena infantil y se fue del panel por varios segundos entre las risas y solicitudes de sus compañeros para que retomara asiento.