El entrenador de la sub 17, Hernán Caputto, celebró la victoria ante Uruguay, pero aseguró que el Sudamericano es muy diferente, ya que juega lo emocional. Recalcó que los jugadores están bien encaminados y en preparación para el desafío.

Hernán Caputto valora triunfo de la sub 17 pero avisa: "El Sudamericano es diferente"

La selección chilena sub 17 se enfrentó a Uruguay en un amistoso internacional con miras a lo que será el Sudamericano de la categoría a disputarse en Ecuador desde el 30 de marzo. Si bien La Roja estuvo abajo en el marcador, tomó personalidad y pudo revertir el resultado para quedarse con un triunfo por 3 a 1.

Luego del encuentro, el entrenador de la selección, Hernán Caputto realizó un balance. "Siempre es muy difícil jugar contra Uruguay y ganarle a uno lo pone contento. Independiente de que estamos en un partido preparatorio para el Sudamericano, a nosotros nos hace muy bien".

"Creo que en líneas generales fuimos superiores, tuvimos como para poder finiquitar el partido al primer tiempo, pero no fuimos claros, llegaron ellos y nos metieron el gol", agregó el DT.

Para Hernán Caputto es destacable la actitud del plantel para dar vuelta el marcador. "Fue un partido súper disputado, como lo son siempre con Uruguay. Estoy contento porque aunque al inicio no pudimos generar un resultado y lo tuvimos adverso, fuimos capaces de revertirlo, creo que eso es muy bueno".

El estratega además valoró este tipo de compromisos, ya que ayudan a los jugadores a adquirir experiencia. "Siempre es útil jugar partidos preparatorios. Sobre todo internacionales, porque esos son los que más necesitamos. El Sudamericano, en mi experiencia, es muy diferente, hay cosas emocionales que juegan y nos estamos preparando para eso. Los jóvenes van bien y los apoyaremos".

Además, el DT fue consultado por el mal momento que atraviesa la sub 20, luego de su temprana eliminación del Sudamericano de Colombia y la posterior salida de Patricio Ormázabal de la banca. Sin embargo, Caputto no quiso referirse detalladamente sobre el tema.

"No puedo hacer un análisis porque no estuve ahí. Siento mucho la salida de Pato porque es un amigo. Nosotros estamos preparándonos para un Sudamericano, ya son varios en los que he podido estar y siento que siempre hay que ir a competir por lo máximo", concluyó.

Cuando faltan casi dos meses para el comienzo del certamen sudamericano, el elenco nacional se sigue preparando y ahora se enfocan en su próximo partido, que también será contra los charrúas este viernes 3 de febrero. La Sub 17 tiene la misión de dejar a Chile en lo alto, luego de varios años de fracasos en las divisiones menores.