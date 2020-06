Fernando Vergara: "Iván Zamorano me invitó a almorzar y me dijo 'pasa Bam Bam de los pobres' hasta él me dice así"

Fernando Vergara estuvo invitado este lunes a la Redgoleta de Redgol y confesó que el apodo El Bam Bam de los pobres, lejos de molestarlo, le gusta y se siente halagado de que la gente le siga diciendo así y que hasta Iván Zamorano está de acuerdo con el sobrenombre.

"Se acuerdan de mi por ese sobrenombre, y ese sobrenombre es muy lindo porque es cercando a la gente y creo que la gente se sentía identificada porque Zamorano era inalcanzable y a mi me tenían acá y nos parecíamos en la forma de jugar, también con el pelo y teníamos el mismo estereotipo, entonces me podían disfrutar más a mi que jugaba en Chile", confiesa el ex goleador.

Agregando que "me acercaba a la gente de Colo Colo, que es gente del pueblo y hasta el día de hoy me dicen así".

Fernando Vergara con la 9 de Zamorano en la Copa América Bolivia 1997 (Getty Images)

Vergara no se cansa de decir que le encanta el apodo en cuestión, y contó una desopilante anécdota.

"Lo más entretenido es que el Bam Bam (Zamorano) me decía así. Una vez el Iván me invita a almorzar a su casa y me hace pasar diciéndome 'adelante Bam Bam de los pobres' y la señora Alicia, su mamá, lo retó por decirme así por sin respeto, hasta el Bam Bam me dice así jajaja", cerró entre risas.