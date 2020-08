Fernando Vergara se confiesa: "Me encantaría dirigir a Colo Colo, aunque hoy no sé si soy opción"

Fernando Vergara es uno de los técnicos que más recorrido ha tenido en el fútbol chileno en los últimos 15 años. El Bam Bam de los pobres comenzó su carrera como entrenador en 2005 en la banca de Barnechea, y su último ciclo fue con Deportes Puerto Montt entre 2018 y 2019.

Sin embargo, Vergara aún no ha tenido una experiencia en uno de los tres grandes del fútbol chileno y su mirada está puesta solo en uno: Colo Colo. El ex delantero jugó en tres ciclos diferentes en el Cacique y fue uno de esos jugadores que dejó una huella en los hinchas albos de los '90.

En conversación con DirecTV, el estratega manifestó su sueño de dirigir al cuadro albo: "Me encantaría dirigir Colo Colo. Estuve cerca de lograrlo en algún momento, pero la posibilidad se cayó. Si me preguntan, uno no podría decir lo que no siente, feliz tomaría la posibilidad de dirigir Colo Colo, aunque hoy no sé si soy opción".

Vergara está sin club luego de su última experiencia en Deportes Puerto Montt en 2019 y espera encontrar pronto un nuevo club: "Han sido meses muy difícil. Quiero trabajar y estar involucrado en proyectos deportivos. La pandemia ha sido dura para todos. Estoy tranquilo, viendo mucho fútbol extranjero".

Por último, el Bam Bam de los pobres elogió el trabajo de Marcelo Bielsa: "Es un creador innato. Ha hecho del fútbol una creación constante. Eso es lo clave y lo más importante que debe tener un técnico. Para copiar y pegar están todos. El conocimiento no es doctrina".

Fernando Vergara ganó cuatro títulos de Primera División y una Copa Chile con Colo Colo

Aunque para él, el Loco "no cambió la mentalidad del fútbol chileno. Eso no tiene que ver con lo que pueda lograr, hemos progresado mucho. No me distancia nada de él, admiro su creatividad".