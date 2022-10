Felipe Méndez desde Rusia: "Me toca enfrentar defensores de 1,90 mt y obviamente los encuentro grandes"

Un invitado estelar tuvo el capítulo de Redgol en La Clave este viernes. Nada menos que el mediocampista chileno del CSKA de Moscú, Víctor Felipe Méndez, quien repasó su desembarco en el fútbol de Rusia y su irrupción en la selección chilena. "Los jóvenes tenemos que motivarnos y saber que sí es posible conseguir cosas", asegura el jugador de 23 años.

"Me he encontrado con una liga bastante competitiva. Acá se juega un buen fútbol y los rivales son fuertes. Me ha tocado enfrentar a defensores de 1,90 mt y uno es de 1,70 y obviamente los encuentro grandes. Son jugadores fuertes, se practica un fútbol como muchas transiciones y juego dinámico y me ha sorprendido bastante", reconoce.

Méndez confiesa que lleva tiempo preparando su salto a Europa: "Siempre me entrené con la mentalidad de que tenía que salir a jugar afuera y la única forma era a cambio de una venta, por lo que me preparé para el futuro y eso me permitió estar a la altura, soy una persona a la que le gusta ir al gimnasio y alimentarse bien, eso te ayuda en el fútbol más físico".

"Aquí uno enfrenta rivales más fuertes, pero yo ya estaba adaptado en la parte física y tengo la característica de lo técnico. Por eso mi adaptación fue más fácil y no me costó. Estoy viviendo un buen momento, vamos segundos, haciendo una gran campaña y quiero mantenerme dentro de los once para proyectarme a la selección", confiesa el volante.

¿Otro salto? Según Felipe Méndez "hay dos ligas que me gustan mucho, la española y la Premier League. Y dar un paso adelante en mi carrera será jugar competencias europeas como la Champions Legaue. Me gusta mucho ver fútbol, ahí están los mejores equipos del mundo y creo que ese es el camino correcto: tener los pies en la tierra, ir paso a paso, ganarme un lugar en el equipo y conseguir cosas importantes. Eso me llevará a cumplir mi sueño", se entusiasma.

Felipe Méndez y la selección chilena



Aunque solamente jugó algunos minutos ante Qatar en la pasada fecha FIFA, Felipe Méndez se ilusiona con ser parte permanente de la selección chilena: "Creo que cuando uno ve la nómina y aparece tu nombre, lo que más quiere es jugar. Pero también uno entiende que son muchos los citados y sólo participan once, y hay que entender la idea del técnico".

El mediocampista del CSKA asegura que tenía "unas ganas tremendas" de jugar esos minutos y que "es motivante compartir con Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel. Quiero estar en todas las nóminas, en cualquier parte del mundo, para ir ganándome un spacio y demostrarle al entrenador (Eduardo Berizzo) que soy una opción", sentencia.

Para eso, tiene que cumplirle al cordobés. "Todos los jugadores sueñan con estar en la selección y el Profe pide que los volantes seamos dinámicos y corramos para acá y para allá. Tengo la confianza para dar pases adelante si quiero arriesgar. En las dos giras me ha tocado estar con el Profe y me ha transmitido mucha confianza, lo que ayuda bastabte para entrar al campo de juego de una manera diferente", valora.

Finalmente, Méndez se plantea el desafío de estar para el comienzo de al ruta al Mundial de Norteamérica 2026 a partir del próximo año. "Disfruto el CSKA pero me proyecto a la selección en marzo por eliminatorias", completa el jugador chileno, que este sábado jugará el clásico moscovita ante el Dínamo", desde las 10:30 horas.