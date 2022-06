Felipe Bianchi comentó a RedGol lo que fue el debut de Eduardo Berizzo en la banca de la selección chilena. Aunque reconoce que es muy temprano para cualquier conclusión definitiva, el panelista de Círculo Cenrtal no quedó contento con el primer capítulo de la nueva era y fue crítico con dos posiciones de la formación del Toto.

Eduardo Berizzo hizo su estreno en la banca de la selección nacional y fue con el pie izquierdo. En su primer desafío de la gira amistosa por Asia, la Roja se enfrentó a Corea del Sur y fue derrotada por 0-2 con goles de Hwang Hee-chan y Son Heung-Min.

En el primer encuentro dirigido por Berizzo, el estratega tuvo algunas sorpresas en la oncena titular. El Toto preparó una formación llena de nombres jóvenes, con el debut absoluto de Alex Ibacache y Nayel Mehssatou con la camiseta nacional, además de la novedad del posicionamiento de Gary Medel en el mediocampo.

El comentarista deportivo Felipe Bianchi no quedó contento con el debut del estratega argentino, aunque reconoció que es muy luego para cualquier opinión definitiva. "Esperaba más en lo colectivo y lo individual. Es muy temprano para sacar conclusiones definitivas o decir si el proceso va a ser bueno o malo, pero creo que dejó poco a rescatar este primer capítulo", manifestó el panelista de Círculo Central a RedGol.

"Creo que Chile se equivocó al tratar de jugar con la misma velocidad que Corea del Sur, cuando hace mucho rato que estamos fuera de ese rango. Se perdió la capacidad de competir en una dinámica alta, Chile se vio superado en todo momento en ese sentido y el marcador pudo ser más expresivo a favor de Corea. El chico Mehssatou cada vez que salía perdía la pelota, no fue un buen partido en términos de control de balón. En el medio faltó protagonismo, hubo un desorden constante, estuvieron bajos Tomás Alarcón, Marcelino Núñez y Jean Meneses", continuó Bianchi.

Para el comentarista, hubo errores en dos decisiones de Berizzo. "Hubo dos problemas posicionales que ya deberían tener claro que no resultan. Medel no es un volante de contención hace mucho rato, el pobre prácticamente no entró nunca en contacto con el juego. Diego Valencia es un centrodelantero y por las bandas se ve completamente perdido, más aún en una dinámica de competencia alta como es la selección", analizó.

Para Bianchi, Ben Brereton fue el punto rescatable de la noche vivida en el Estadio Mundialista de Daejon. "Creo que quizás lo único rescatable fueron las opciones que generó. Es un jugador que dentro de sus limitaciones siempre logra, por entrega o búsqueda, la ocasión de gol", reflexionó. "No me gustó el debut de Ibacache y Mehssatou, pero bueno, se está iniciado el proceso y hay que ser positivo de que se aprenderá la lección, que no fue buena", sentenció.