La selección chilena sigue revolucionando la ciudad de Calama, donde se ha quedado preparando el duelo del martes ante la selección de Bolivia, por las Eliminatorias Qatar 2022.

Por lo mismo, los hinchas han seguido haciendo vigilia afuera del hotel de concentración de la Roja, donde un afortunado hincha logró lo que parecía imposible: que Alexis Sánchez le firmara una camiseta.

La polera, eso sí, tenía una gran historia, porque había sido utilizada por el tocopillano en un partido oficial, por lo que por algunos minutos volvió a su primer dueño, pero solo para ser autografiada.

"Esperé tranquilamente la salida de Alexis, le mostré la camiseta. Tiene que haber cachado que era de él. La usó en Venezuela. Se la mostré, me quedó mirando y me hizo el gesto de que me acercara. Me dejaron pasar para que me la firmara", comentó el hincha a la cámara de Redgol, a la que no se le escapa nada de lo que pasa en Calama.

No solo eso, porque al afortunado seguidor de la selección chilena también tenía una fotografía de hace años, donde se veía a un joven Alexis Sáncez.

"Eso fue en Antofagasta cuando él estaba en el Udinese. Fue muy amable, me dejó tomarle la foto", detalló.

