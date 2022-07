La Roja Sub 23 comenzó un microciclo que terminará este 20 de julio con un partido amistoso ante Uruguay. En la lista de Eduardo Berizzo hay varias sorpresas, como la inclusión de Brayan Cortés, que bien podría ser una de las excepciones en los Panamericanos Santiago 2023, o la presencia de Juan Tobar, futbolista de General Velásquez, escolta de San Marcos de Arica en la Segunda División del fútbol chileno.

En el plantel que seleccionó el Toto tienen mucha confianza en ganarse un lugar en la consideración del DT del equipo absoluto chileno. Así al menos lo dejó saber Daniel Gutiérrez, quien ha tenido poca acción en Colo Colo. "Creo que cualquier jugador del fútbol chileno quisiera estar acá, me llevo bien con hartos compañeros y a otros los estoy conociendo", dijo el ariqueño, quien registra 227 minutos disputados en el Campeonato Nacional 2022.

"Tal vez no estoy jugando bien seguido, pero las veces que me tocó lo hice bien. Espero seguir demostrando que puedo estar acá y jugar en Colo Colo, que también me interesa", agregó el zurdo marcador central de 19 años, quien mostró su motivación por representar al cuadro olímpico de la Roja. "Cuando una categoría es más grande te dan más ganas de jugar y demostrar. Todos estamos preparados para estar en la Sub 23 y la Sub 20", expresó Gutiérrez.

Bruno Barticciotto espera mantener el tranco para seguir en las citaciones

Bruno Barticciotto ha tenido un buen inicio en su segundo ciclo en Palestino: ha convertido dos goles en tres partidos disputados. Ese rendimiento, por cierto, hizo que Eduardo Berizzo lo tuviera en su consideración para la puesta a punto del equipo olímpico que piensa pulir en la selección chilena.

"Estoy muy feliz, disfruto mucho el día a día, llevamos tres partidos ganados. Estoy aprovechando de estar acá también. Todos los jugadores que son seleccionados es porque lo han hecho bien en sus clubes, espero seguir haciéndolo así para seguir convocado", manifestó el atacante surgido en las divisiones inferiores de la Universidad Católica.

Pero el hijo de Marcelo no se quedó sólo con eso. "Me parece bien que se retome la actividad, siempre es bueno que los jugadores de cualquier edad agarren experiencia en la selección", sostuvo Bruno Barticciotto en alusión al retorno de los trabajos en cancha de la Sub 23, una de las categorías que seguían inactivas, pues no compite desde el Preolímpico 2020 en Colombia.