Faltando pocos minutos para el final del partido de Chile frente a Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 llegó la polémica en un pase para Arturo Vidal al cual no llegó pues por detrás lo tocó Casemiro, dentro del área, por lo que el pedido de penal se hizo sentir en el estadio Monumental.

Los reclamos no se hicieron esperar hacia el árbitro principal, el peruano Diego Haro, quien a pesar de contar con la asistencia del VAR no fue a ver la jugada dejando un aire de duda en la decisión que tomó, más allá en que es totalmente discutible si era de señalar o no la pena máxima.

Para muchos conocedores de la meteria, la infracción era de penal y así lo indicó el excolegiado argentino Javier Castrilli, quien a través de su cuenta de Twitter fue enfático con respecto a lo sucedido. "No se juzga la intención sino la imprudencia. Casemiro lo toca a Vidal que se frena. ¿Por qué los árbitros peruanos (central y VAR, Haro y Carrillo) no lo sancionaron?", escribió.

Ese no fue todo el comentario del transandino, quien se quejó de todo lo que está sucediendo con las tomas de decisiones en el continente. "Qué impotencia, ¿verdad? Ver como tanto en Copa Libertadores con sus clubes o en Eliminatorias con su selección Brasil siempre se v favorecida con los fallos arbitrales, principalmente por las decisiones u omisiones del VAR. ¿Hasta cuándo?", añadió.

Tras el partido, la selección chilena, en voz de Vidal, lamentó lo ocurrido pues era la oportunidad perfecta para poder igualar el compromiso en el que la Roja tuvo momentos de superioridad sobre Brasil, que logró llevarse sus tres puntos como visitante por su gran efectividad.

