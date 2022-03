La nominación de emergencia de Iván Morales a la selección chilena no dejó a nadie indeferente y ahora fueron dos históricos jugadores de La Roja, Jorge Coke Contreras y Juan Carlos Letelier, quienes dialogaron con RedGol y dejaron en claro que su llamado es solo para completar la lista, y que en ese caso hubiesen preferido a Javier Parraguez ya que está en mejor momento.

Gran sorpresa generó este lunes 21 de marzo el llamado de emergencia que recibió Iván Morales de parte de Martín Lasarte para sumarse como opción entre sus nominados para enfrentar la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 con la selección chilena.

La Roja se juega la vida ante Brasil y ante Uruguay para buscar una hazaña que permita materializar el sueño de decir presente en la próxima cita mundialista, pero para muchos el delantero de 22 años formado en Colo Colo no tienen ningún mérito para jugar los vitales compromisos.

Y es por esa misma razón que dos históricos exfutbolistas del Equipo de Todos, como son Jorge "Coke" Contreras y Juan Carlos Letelier, sacaron la voz en diálogo con RedGol para mostrar su postura con respecto al llamado de Morales, que no la pasa nada de bien en el Cruz Azul de México.

Así, Letelier, que es uno de los goleadores históricos de La Roja, dispara de entrada que “más que nada es una nominación para completar, no para usar. Es para tener los jugadores que necesita por algún problema que pueda suceder de aquí al partido con Brasil, pero no es merecida".

Junto con eso, se lanza con todo y postula a su candidato resaltando que "cuando uno se merece las nominaciones lógicamente está contento, pero a lo mejor en estos momentos habría sido más factible Parraguez que Morales ya que está haciendo goles en Brasil”.

Contreras, por su parte, al ser consultado por la opción de llamar a Parragol, que se luce con sus goles en tierras cariocas, indica que “podría ser, pero también es un jugador que en su momento ha sido cuestionado quizás por sus características futbolísticas. No es un jugador que llame la atención técnicamente ni que haya sido tan efectivo, si nosotros carecemos y no están apareciendo nueves en nuestro fútbol".

"Pero sí, lógicamente podría haber sido una alternativa estando ahí, que a lo mejor está un poco más adaptado a todo lo que se está viviendo allá para enfrentar este compromiso, pero son nombres que después siempre tienen que ver con lo que les toca hacer en la cancha y cuando las cosas no salen bien lógicamente el futbolista es cuestionado”, complementa Coke.

Tras eso, Letelier fue consultado por la posibilidad de convocar otros nombres considerando que la selección es de momentos, y señala que “es verdad, yo creo que más que nada por las nominaciones cuando ya es por llamar jugadores en el sentido de alguna baja o algún problema que pueda tener Ben Brereton, que creo que no va a jugar, entonces llaman más que nada para usar ese cupo y no para que venga a ser una pieza fundamental en nuestra selección".

"No vamos a ir a jugar ni con cinco ni con seis delanteros, yo creo que vamos a ir más metiditos atrás que jugar, buscando más la posibilidad del empate que ganar, entonces en ese sentido es una nominación que a lo mejor al jugador le ayuda pero en términos de selección es más que nada una nominación para cumplir con el número”.

Sobre la elección final de Morales, Coke Contreras, que defendió la camiseta de Colo Colo, Universidad Católica, Palestino, entre otros, indicó que “son gustos y es la idea del técnico, pero de todas forma uno interpreta que al parecer Chile no va a poder contar con Brereton y por eso busca una alternativa más. No sé si irá a ser titular, pero son cosas que tiene esto del fútbol, a veces estamos o no estamos de acuerdo con algunas determinaciones que toman los que están a cargo”.

“Después del llamado de Ronnie Fernández porque Jiménez no podía estar en la nómina, supe lo de Morales y buscándole una razón yo me imagino que el tema Brereton es la causa, porque a lo mejor no lo van a poder tener”.

Para finalizar, Juan Carlos Letelier, que vistió la indumentaria de Wanderers, Antofagasta, Audax Italiano, Cobreloa, entre varias otras, hizo su pronóstico para el encuentro ante Brasil, y su panorama no pinta nada bien.

“Es difícil, Brasil va a jugar con su gente y va a ser su último partido, se despide de Brasil para participar en la Copa Mundial, y en ese sentido creo que ellos van a tratar de hacer su mejor presentación ya que están clasificados, van a hacer un gran partido para irse con su hinchada contenta y poder llegar a Qatar”, concluye.

