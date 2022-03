Este jueves 24 de marzo arranca la última jornada doble de Eliminatorias Sudamericanas, instancia donde la selección chilena dejará la vida y se jugará sus últimas cartas para llegar al anhelado Mundial de Qatar 2022.

La Roja de Martín Lasarte deberá enfrentar a Brasil como visita en el mítico estadio Maracaná, para luego recibir a Uruguay en San Carlos de Apoquindo, buscando lograr el milagro que le permita llegar a la Copa del Mundo.

Para la importante doble fecha Machete sumó a dos convocado de emergencia a la nómina. Ronnie Fernández, de Universidad de Chile, en reemplazo del lesionado Luis Jiménez, e Iván Morales, en caso de que Ben Brereton no logre estar apto para los vitales encuentros ante la verdeamarelha y la celeste.

Vale recordar que todos los duelos a disputarse el 24 y posteriormente el 29 de marzo se jugarán en simultáneo, a las 20:30 horas, ya que son numerosos los combinados nacionales que aún se están jugando algo en el arduo camino al Mundial.

ESTA ES LA PROGRAMACIÓN DE LA ÚLTIMA JORNADA DOBLE DE ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Jueves 24 de marzo

-Brasil vs Chile: 20:30 horas. Estadio Maracaná

-Colombia vs Bolivia: 20:30 horas. Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

-Paraguay vs Ecuador: 20:30 horas. Estadio Antonio Aranda Encina

-Uruguay vs Perú: 20:30 horas. Estadio Centenario

-Argentina vs Venezuela: 20:30 horas. Estadio La Bombonera

Martes 29 de marzo

-Chile vs Uruguay: 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo

-Perú vs Paraguay: 20:30 horas. Estadio Nacional de Lima.

-Ecuador vs Argentina: 20:30 horas. Estadio Monumental Banco Pichincha

-Venezuela vs Colombia: 20:30 horas. Estadio Cachamay

-Bolivia vs Brasil: 20:30 horas. Estadio Hernando Siles

