La Selección Chilena jugará contra Brasil este jueves en el penúltimo encuentro de las eliminatorias rumbo a Qatar, donde espera sumar al menos un punto para llegar mejor posicionado a la última fecha en la que se decidirá todo frente a Uruguay.

En el programa Vive Redgol, que se emite todos los lunes a las 23 horas a través del canal Vive de VTR, el conductor Rodrigo Herrera mostró esperanza a pesar del complejo escenario que enfrenta la Roja en estos momentos.

"A todos nos llega la hora, y para la Selección Chilena llegó el momento de las últimas dos estaciones previo a Qatar. Hay que demostrar de qué estamos hechos. Es cierto que el camino ha sido irregular y hemos empatado donde no hay que empatar y perdimos donde no hay que perder, por lo que hoy llegamos a una circunstancia donde no dependemos de nosotros mismos", comenzó analizando en su editorial.

Además fue claro al señalar que "es imposible encontrar en la historia un equipo que derrote a Brasil en Brasil jugando por clasificatoria y eso es lo que requiere Chile", aunque encontró luz en la oscuridad.

"¿Qué es lo que nos mantiene vivos, lo que nos permite alcanzar lo que parece imposible? El ADN de esta Selección. La raíz más profunda del fútbol que nos enseñaron estos muchachos y que nos llevó a ganar la Copa América del 2015 y del 2016", indicó el periodista.

Luego Herrera explica que "ese ADN ganador que se ha demostrado una y otra vez que sigue vigente, que lo imposible no existe, aunque haya matemáticamente un 14 % de posibilidades de ir a Qatar. Uno se aferra a la fe y a la ilusión de que algo puede ser distinto a partir de la estirpe ganadora de Alexis Sánchez, Arturo Vidal Claudio Bravo y Gary Medel".

Remató indicando que "hay que ser sincero también: hoy estamos más fuera que dentro, pero de milagros está escrita la historia y de resultados sorpresivos también. Por qué no soñar, quién nos puede quitar ese sueño. Yo creo en la selección, creo en los milagros y que lo imposible es así hasta que se hace lo contrario. Pienso que la Roja tiene chances de clasificar a Qatar".