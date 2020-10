Luka Tudor y el Uruguay-Chile: "El fútbol sigue sucio, cochino y cubierto de mier... El VAR queda invalidado"

Luka Tudor y Francisco Mouat se sumaron a la larga lista de indignados con el árbitro Eber Aquino y el VAR en la polémica derrota de la selección chilena frente a Uruguay, por el debut en las eliminatorias a Qatar 2022.

El réferi paraguayo no cobró un claro penal a la Roja en los minutos finales, cuando el marcador estaba 1-1 y Chile buscaba el triunfo. ¿El VAR? El VAR tampoco vio la mano y Aquino no se dio la molestia de ir hasta el monitor a comprobar la jugada.

“No puedo decir que estoy contento, paso de la emoción a la profunda rabia y después a la pena. Esto no tiene otro nombre que robo. Es lamentable que, teniendo una tecnología extraordinaria en muchos sentidos, con cosas por solucionar, pero el VAR queda invalidado para las clasificatorias. Lo de ayer a mí nunca me tocó, ni jugando ni viendo”, dijo Luka Tudor en Radio ADN.

Agregó que “estoy sorprendido, el fútbol sigue sucio, cochino y cubierto de tanta mierda. Antes no había tecnología y se permitían más cosas, pero ni así. ¿Por qué digo que es tremendo? Porque hay un reglamento que dice que esa mano se tiene que cobrar. Más allá que se pierda un partido, se vuelve a poner todo en duda en el fútbol. Tengo pena porque el fútbol una vez más se ensucia, creíamos que con el VAR íbamos a tener cierta certeza”.

Por su parte Pancho Mouat fue más punzante y manifestó que “creo que en el caso de Aquino hay una confabulación entre Juan Benítez y José Méndez que estaban en el VAR, justamente para que no revisara la cámara, porque si lo hacía no había otra opción que cobrar el penal”.

Añade que “Milad va a pedir los audios, aunque estén en guaraní. Pero no creo que aparezcan, porque no me cabe ninguna duda que lo que hay en esos audios es un acuerdo o arreglo para que no se cobrara el penal”.

Sentencia: “el show que arma en el segundo gol de Uruguay es una pantomima. ‘Sí, vamos a consultar’, porque no había una razón para anular el 2-1. No tengo problema en afirmar categóricamente que no fue un error, sino un arreglo descarado. Lo de ayer esta todo orquestado. Esto es más que una sospecha, el hecho se consumó ayer”.