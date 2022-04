Martín Lasarte cerró por fuera la puerta de la selección chilena. Claro que antes de irse, quiso hacer un diagnóstico público del fútbol chileno, al que ve muy pobre en muchos aspectos importantes, tanto en lo que involucra a los futbolistas como a aspectos externos.

"El fútbol chileno no genera futbolistas de destaque, hay poquitos, y los que salen no compiten, no juegan, no son convocados. Del medio local, donde no trascendemos a nivel de Libertadores y Sudamericana, es escaso", comentó en la conferencia de prensa que realizó este lunes.

Luego nombró jugadores a los que quiso darle ritmo. "Lo intentamos, aunque quizás algunos no están preparados, pero otros compitieron y fueron de forma reiterada. Marcelino Núñez, Joaquín Montecinos que está grande pero no le dieron oportunidad y se la dimos nosotros, Benjamín Kuscevic. Otros en los que tenemos esperanza, pero no juegan, como Carlitos Palacios, que es extraordinario", indicó.

Machete agregó que "hicimos una charla respecto del juego aéreo. A veces como que no importa, pero el fútbol hoy te marca, en el Mundial pasado se consiguieron muchos goles de balón parado".

Luego contó que "no es sólo eso, es también la morfología, la capacidad física, los jugadores son más veloces y altos. Los chilenos compiten a nivel técnico, pero deben hacerlo a mayor celeridad, a mayor velocidad, los campos de juego".

En este último punto, cuenta que "las primeras veces que llegaban los muchachos de Europa, se quejaban. 'Profe, la cancha está mala, está con pozos, está lenta’. Los cancheros ahí hicieron un gran trabajo. No me quiero atribuir nada, esto es para Chile".

También habló de lo que es el fútbol joven y el futuro de la Roja. "Se va una Sub 20 a trabajar y me parece fantástico. Me alegra que se pongan a trabajar de inmediato, que haya amistosos", y también dijo que "habría que buscar la fórmula de establecer a alguien que tome las riendas ya, sino será contra reloj. Nosotros llegamos con cuatro partidos jugados y en mi humilde opinión, quizás ahí pudimos tener mejores resultados, es lo que pensamos todos los entrenadores. Cambiemos ese dolor por combustible para lo que viene, probemos, tiremos una moneda al aire, a veces hay que gastar, un viaje, un partido, aunque pierdas. Es la manera de competir", cerró.