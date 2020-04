El crack ninguneado de la Roja que hubiese jugado un Mundial por México

Su carrera empezó en 1977, jugando por Palestino, luego tocó la gloria en México y Cobreloa, para retirarse en el cuadro árabe en 1996. Aprendió del más grande, Elías Figueroa, pero tiene un capítulo triste en su trayectoria: la selección chilena.

Estamos hablando de Edgardo Fuentes, histórico marcador central chileno, que vivió sus mejores años en el país azteca, y pese a ser uno de los mejores zagueros nacionales en su época tuvo una sólo opción de vestir la camiseta roja.

A sus 61 años, el ahora entrenador nacional radicado en Cuernavaca, México, mira con perspectiva aquel "ninguneo" que recibió por parte de los entrenadores de la selección, y hasta se ríe, porque tras dejar el fútbol norteamericano volvió a Chile y fue figura con el Cobreloa campeón de 1992 y ni eso le alcanzó para ser citado.

"Tampoco me explico (porque no lo citaban), y ahora me río, pero realmente a mí me molestó, porque yo fui elegido el mejor central del torneo del ’92, y en 1993 cuando estaba en Unión Española no fui nominado cuando estaba Arturo Salah en la selección (para la Copa América de Ecuador 1993). Nunca supe porqué no me llamaron, para atrás tampoco cuando estaba a gran nivel en Cruz Azul", dijo en diálogo con el programa La Redgoleta de RedGol.