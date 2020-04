Edgardo Fuentes, ex ayudante del Fantasma Figueroa: "Le pasa la factura el carácter"

Si hay alguien que conoce muy bien a Marco Antonio Figueroa, ese es Edgardo Fuentes, entrenador chileno radicado en México, quien en diálogo con el programa La Redgoleta de RedGol, analizó al Fantasma.

Fuentes, ex central de Palestino, Cruz Azul, Puebla, León, Cobreloa, entre otros, fue asistente técnico del ex delantero en Universidad Católica, por ello sabe cómo es su forma de trabajar.

"Es un buen técnico, trabaja muy bien, lamentablemente le pasa la factura el carácter que tiene, es muy explosivo, no se controla, pero ya es su manera de ser. Pero como técnico debo decir que trabaja muy bien", señaló Fuentes desde México a este medio.

Al ser consultado sobre si el "personaje" le pasa la cuenta a MAF, agregó que "no sé, él lo debe saber mejor, si se lo comió el personaje o no de jugador a ser técnico. Acá hizo una gran temporada con Morelia, fue figura y es figura todavía en ese equipo, es el goleador histórico… Pero eso no sé, tiene que responderlo él.

Por otra parte, Edgardo Fuentes analizó al actual equipo loíno, al que conoce de sobra, porque fue campeón en Calama con el recordado cuadro que dirigía José Sulantay en 1992.

Fuentes y un histórico equipo loíno

"Cobreloa empezó muy bien, y tuvieron un traspié en las últimas dos fechas me parece… Son torneos muy complicados, donde todos están peleando, no es fácil ascender. Cobreloa tiene que sacarle provecho a su estadio, a su ciudad, ahí tienen que hacerse fuertes y sacar diferencias", remató.