El presente de Javier Parraguez en el Sport Recife de Brasil lo tiene ilusionado. Tanto así, que ha comenzado a tener el cariño de los hinchas y de su club, donde asegura que es difícil no pensar en un futuro en la selección chilena.

Así lo declara el delantero, quien en conversación con ESPN, asegura que tiene en mente a la Roja, pero sabe que debe seguir mejorando para tener visualización.

"Sí, cualquier jugador. Falta mucho para eso, tengo que ir mejorando y obviamente los números y el buen nivel van hablar solos. Espero seguir con esta racha y que el equipo se mantenta en primera división, es una meta que se va dar y tengo mucha fe que se dará", comentó Parraguez.

Por lo mismo, asegura que la experiencia vivida en Colo Colo le sirvió mucho, porque asegura que es un equipo grande donde la mayoría de los rivales se viene a defender, tal como pasa con los albos en el Monumental.

"Creo que es la experiencia que adquirí en Colo Colo, el equipo juega similar. Es el más grande de esta parte de Brasil, entonces los equipos se vienen a defender o proponen poco. En Colo Colo pasaba eso y teníamos que cuidarnos de los contragolpes. La mayoría de los partidos son cerrados y si te toca una hay que aprovecharla. Todo eso adquirí en Colo Colo, porque nos llegaban una vez y al final por no convertir nosotros nos empataron", detalla el delantero nacional.

En ese sentido, también revela que en un comienzo le costó encontrar el ritmo del fútbol brasileño con sus compañeros, pero que ha ido trabajando por mejorar.

"No sé realmente qué gatilló el cambio, al principio me costaba mucho porque no me conocían. Me movía y me tiraban la pelota para otro lado. No había conexión. Aparte el idioma, donde al principio no nos entendiamos mucho. Pasé mucho por eso y, como te digo, hubo un momento en que yo no llegué bien físicamente. En la pretemporada con Colo Colo me desgarré, llegué sin ritmo, no había mucha confianza de parte de mis compañeros y eso es entendible. Uno se lo tiene que ganar en la cancha y los entrenamientos", finaliza.