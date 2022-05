La selección chilena está a solo detalles de tener a su nuevo entrenador. Eduardo Berizzo llegó a acuerdo con la Federación de Fútbol de nuestro país y solo falta definir temas económicos para que llegue a la banca de la Roja.

El Toto ha tenido una importante trayectoria desde su paso por el equipo de todos. Junto a Marcelo Bielsa iniciaron el camino de la Generación Dorada, para luego liderar a O'Higgins hasta alcanzar los títulos del Campeonato Nacional y la Supercopa.

Uno de los jugadores que estuvo en ese proceso fue Luis Pedro Figueroa, que vivió en carne propia lo que es tener a Eduardo Berizzo como DT. En conversación con RedGol, el ex puntero aplaudió la elección del Toto asegurando que "es el entrenador más idóneo para el momento de la selección, por un tema de conocimiento y porque participó en el inicio de este proceso con Bielsa".

"Tuve la posibilidad de estar convocado, lo conocí ahí, pero es diferente trabajar con él como cuando aterrizó en O’Higgins. Por un tema de herramientas, es la persona más idónea para tomar la selección", agregó.

Para Luis Pedro Figueroa, Eduardo Berizzo cambió el chip ofensivo de Marcelo Bielsa para darle un mejor funcionamiento a sus equipos. "Una cosa es atacar, pero no preocuparse de defender. Con Marcelo era presión para defender menos. En O’Higgins, Eduardo entendió que había que trabajar lo defensivo antes de plasmar lo ofensivo, tener dinámica y un funcionamiento perfecto".

Además, el ex lateral destacó que "Eduardo tiene una ventaja muchas veces: él sí jugó futbol, fue seleccionado, jugó Libertadores. Tiene una trayectoria importante como jugador y como entrenador lo plasmó bien, estando en un equipo no grande y al que lo hizo diferente".

Las armas que le puede entregar Eduardo Berizzo a la selección chilena

Eduardo Berizzo no lo pasó bien en su aventura en Paraguay y muchos se quedaron con esa última imagen. Sin embargo, el Toto supo ser protagonista en España, donde incluso llegó a disputar la UEFA Champions League y mostró lo que le gusta tener en sus equipos.

Consultado por el carácter, Luis Pedro Figueroa no duda en que el DT tiene todo para romperla en la Roja. "A nosotros nos pasaba que al tener ese plus de haber sido jugador, nosotros entendíamos que previo al entrenamiento podíamos distraernos y chacotear, pero al trabajar se cambiaba el chip automáticamente"

"Una cosa es ser permisivo con cosas vulgares que no tienen que estar en el fútbol y menos en la selección, que debe tener integridad. Es distinto a pegar un grito. Eduardo tiene esas dos partes, es un complemento de muchas cosas", añadió.

Pero eso no fue lo único, ya que Luis Pedro Figueroa destacó lo que Eduardo Berizzo puede darle a la selección. "El conocimiento del futbolista chileno tiene que ver con hacerlo trabajar, que sea profesional, que tengan un desgaste. Él te lleva a tener un compromiso incluso con el cuidado profesional, que no te permitía llegar trasnochado, sin cuidarse o alimentarse bien. Los trabajos físicos eran fuertes".

De todas formas y pese a sus elogios, para el ex puntero el candidato era otro. "A mí, si me preguntan, me gusta Marcelo Gallardo. Ahora, el más idóneo para rearmar todo lo que pasa en la selección, Eduardo cae justo en lo que se vaya a realizar".

Finalmente, Luis Pedro Figueroa deja una reflexión para el futuro de la Roja. "En algún momento tiene que haber un entrenador chileno. No puede ser que llevemos tantos años con extranjeros. Hay que tener un llamado de atención, que no todo lo de afuera venga a posicionarse acá", cerró.