Luis Pedro Figueroa anuncia en Instagram que se retira del fútbol luego de 22 años de carrera profesional

Todo tiene un comienzo y un final, y ese último capítulo llegó para Luis Pedro Figueroa que este miércoles anunció en su cuenta de Instagram que se retira del fútbol profesional a los 38 años y luego de 22 de carrera siendo su último equipo, Coquimbo Unido.

"Hoy pongo término a mi carrera como futbolista ( 22 años ) y sólo puedo decir gracias Dios, gracias por darme tantos años viviendo lo que tanto me alegraba cuando era un niño", escribió Lupe.

Además, le dio "gracias a cada uno de mis entrenadores cuerpos técnicos, y toda la gente que no se ve, que me ayudó y me sostuve siempre".

Luis Pedro Figueroa se retira a los 38 años (Agencia Uno)

También agradeció a "cada uno de los clubes donde me dieron la posibilidad de crecer y proveer en todos estos años".

Luis Pedro Figueroa además confesó que su máximo logro fue vestir la camiseta de la selección chilena. "Cumplí el sueño de jugar en mi amada selección que eso no tiene valor alguno", aseguró.

El volante defendió las camisetas en Chile de Universidad de Concepción, Universidad de Chile, Cobreloa, Colo Colo, Unión Española, O'Higgins y Coquimbo Unido. En tanto en el exterior tuvo experiencias en Arsenal, Banfield, Palmeirasy Olhanense.