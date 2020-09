Edinson Cavani es la gran duda de Uruguay para enfrentar a Chile en el comienzo de las eliminatorias

El jueves 8 de octubre a las 19:45 en el Estadio Centenario de Montevideo, las selecciones de Uruguay y Chile tendrán su primer encuentro eliminatorio de cara al Mundial Catar 2022.

La gran duda en la Celeste es la inclusión en la nómina de su goleador Edinson Cavani, quién complica por no tener club y estar en desventaja con compañeros y rivales la mayoría en plena competencia.

En conversación con Tirando Paredes de Radio 1010 AM, el entrenador alterno de la selección charrúa, Celso Otero dio pistas respecto a la presencia o no del ex PSG.

"(Estamos hablando) a nivel íntimo con el futbolista, para tomar la decisión de si es conveniente o no, en este momento, convocarlo", aseguró.

Respecto a el análisis que hace el cuerpo técnico uruguayo, Otero deja en claro que Cavani está al tanto y tiene conocimiento que puede quedar afuera en virtud de su inactividad.

"Hemos hablado con Edi y se ha hablado claro con él", aclara.