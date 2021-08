El jugador del Elche de España Johan Mojica reclamó en sus redes sociales al no ser llamado por Reinaldo Rueda a la triple fecha eliminatoria, pero luego borró el mensaje e hizo un comunicado pidiendo perdón.

Johan Mojica compañero colombiano de Enzo Roco en el Elche le pide perdón a Reinaldo Rueda por reclamar públicamente por no ser llamado a la selección de Colombia

Se viene la decisiva triple fecha eliminatoria donde las selecciones sudamericanas disputan los pasajes al Mundial Qatae 2022 y en Colombia se abrió una fuerte polémica luego de la nómina presentada por Reinaldo Rueda.

El ex DT de Chile no sólo dejó afuera a James Rodríguez, haciendo lo propio con el compañero de Enzo Roco en el Elche, Johan Mojica, el que no tuvo mejor idea que ocupar su cuenta de Instagram para dispararle al estratega cafetero. "¿Es en serio? ¿Qué hay que hacer pues?... Madre mía", escribió.

El defensa se arrepintió de su acción y no sólo borró el comentario inicial, hizo un comunicado para pedirle disculpas a Rueda y a toda la selección de Colombia.

Johan Mojica le tiró palos a Reinaldo Rueda que luego borró y se disculpó

"Primero quiero presentar mis más sinceras disculpas con el profe Reinaldo Rueda y todo su cuerpo técnico , con mis compañeros de selección, directivos de la Federación Colombiana y por último y no menos importantes nuestra hinchada", comenzó la defensa de Mojica.

Agregando que "un error haberme dejado llevar emocionalmente por la frustración personal de no ser convocado, reconozco que no es la manera ni el contenido apropiado para expresarme".

De todos modos y considerando la negativa de La Liga para facilitar a los jugadores sudamericanos, tampoco hubiera podido jugar Mojica en esta triple fecha eliminatoria.