Pese a que Reinaldo Rueda ha dicho en todos los tonos que no tiene vetado a James Rodríguez, otra vez no lo convocó y no será parte de la selección colombiana en la esperada triple fecha eliminatoria.

Colombia ya tiene nómina para la triple fecha eliminatoria donde en uno de esos encuentros recibirá a Chile en Barranquilla y donde Reinaldo Rueda ha dejo afuera otra vez a James Rodríguez.

El 10 cafetero no estuvo presente en la fecha doble anterior y tampoco fue parte del equipo que fue a Brasil a jugar la Copa América, por eso no extrañó que el DT de la Roja no lo convocara considerando que no está jugando actualmente en el Everton estando muy distanciado con Rafa Benítez, entrenador de los Toffees.

Fútbol Red le consultó a los periodistas más destacados de Colombia respecto a la decisión de Rueda de dejar afuera a James, recibiendo un inusitado apoyo.

Radamel Falcao sí, James Rodríguez no. Otra vez Reinaldo Rueda deja afuera al 10

"No está en condiciones, fue correcto no llamarlo", asegura Carlos Vélez de Win Sports, agregando que "no está compitiendo, ni está en forma competitiva".

En tanto Sara Castro de AS Colombia afirma que "estoy de acuerdo con la decisión de no convocarlo para esta fecha por temas de entrenamiento, continuidad y resolución de su situación deportiva".

Francisco Vélez de ESPN está de acuerdo con Rueda. "No debió ser convocado. Porque no ha entendido aún que él debe ser ejemplo en todo, y que cuando Rueda dice el 500% se refiere en gran parte al respeto al plan de disciplina de la Selección", explicó.

Héctor Chávez de Caracol TV dice que "está bien no haberlo llamado. No está jugando y tampoco hizo una pretemporada normal con su club. No debe estar en forma física".

No sólo la prensa está de acuerdo con la decisión de Reinaldo Rueda, los hinchas tampoco han reclamado mucho por la ausencia de James Rodríguez.