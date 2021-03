Daniel González el nuevo Don Elías fue nominado a la selección chilena y conversa con Redgol: "Es un momento que recordaré siempre"

Daniel González fue uno de los pilares de la defensa de Santiago Wanderers en el Torneo Nacional y sus buenas actuaciones hicieron que el nuevo entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, se fijara en él y lo nominara a su primer microciclo antes de la fecha eliminatoria contra Paraguay y Ecuador por el sueño de ir al Mundial Qatar 2022.

Mundialista con la selección chilena sub 17 y también parte de la sub 20, este jugador tiene cautivado a los hinchas seniors de la escuadra caturra porque lo comparan con el gran Elías Figueroa, por su elegancia, su fiereza y la facilidad para salir desde el fondo.

Wanderers lo aseguró en diciembre de 2020 cuando extendió su vínculo con González hasta diciembre de 2023. Totalmente blindado por si algún grande de la capital se interesara en sus servicios.

Tomamos contacto con el jugador, para saber sus impresiones respecto al lindo momento que vivió hoy.

"Es un orgullo ser partícipe del proceso de la selección adulta, es motivante", fueron sus primeras tímidas palabras.

Dani González nos cuenta del momento en que recibió el llamado con la noticia que era seleccionado nacional adulto. "Todos emocionados, mis papás, mi familia, mis hermanos, estaba justo en mi casa con un amigos, es un momento que voy a recordar para el resto de mi carrera", relata con emoción.

El defensor también hace un reconocimiento al trabajo de Miguel Ramírez y su cuerpo técnico. "Todo lo que he adquirido este tiempo con los profes que ya no están, aprendí bastante y me ayudó a mi crecimiento, y con esta nominación voy a adquirir muchas más cosas y tengo que seguir trabajando no más", asegura.

Para el final, le envía un mensaje a la Marea Roja. "En las oportunidades que tenga, voy a dar el máximo", cerró.