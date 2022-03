El ex seleccionado nacional y fogonero de Universidad de Chile, Cristián Mora, no está de acuerdo con que los jugadores decidan en qué cancha debe jugar la selección chilena su último partido por las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, el próximo 29 de marzo ante Uruguay. "No tengo recuerdo de que nos preguntaran en qué cancha queríamos jugar", asegura.

Cristián Mora jugó su último partido por la selección chilena en el estadio Monumental. Pese a su origen de Universidad de Chile, el ex mediocampista disfrutó una goleada histórica en casa de Colo Colo: el 6-0 sobre Venezuela con cinco goles de Iván Zamorano en 1997.

Por eso, el ex futbolista pone la pelota al suelo al referirse a la decisión que tomó la Roja sobre la sede del último partido de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, ante Uruguay el próximo 29 de marzo: no jugar en el Monumental.

Hoy se buscan otras alternativas, como San Carlos de Apoquindo y el Sausalito de Viña del Mar. Pero no convencen a Mora. "Sin duda que hay un capricho de por medio. No tengo recuerdo de que nos preguntaran en qué cancha queríamos jugar, si no que acatábamos la situación. Jugamos en el Monumental y en el Nacional y no importaba la opinión del jugador", reconoce en diálogo con Redgol.

El tetracampeón con la U no concibe la autoridad que han tomado los jugadores. "Ellos se pueden creer con el derecho, pero hoy es una excusa. Chile necesita ganar imperiosamente, ganar para pensar en un posible repechaje, que se ve complicado. Pero lo de la cancha pasa a un segundo plano", explica.

Según el polifuncional elemento azul en la década de los 90, el mejor ejemplo sobre la cancha es el que se produjo en la fecha anterior. "Se pensó en la logística con Calama y mira lo que sucedió. Todos pensaron que Argentina le tenía temor a la altura y se terminó perdiendo".

Por eso, Mora cree que se debe jugar donde pueda ir más público. "Son situaciones en que se busca algo puntual. Los jugadores tienen mucho peso, importa mucho lo que digan Gary Medel, Arturo Vidal o Claudio Bravo. La interna la conocen ellos, pero uno sabe que el Monumental cumpla todos los requisitos.

