¡Crack! Ben Brereton pone fin al debate y aclara de una vez por todas cómo se pronuncia su apellido

Ben Brereton ha sido una de las más grandes revelaciones de la selección chilena en esta Copa América, luciéndose con su talento, goles y habilitaciones para ganarse rápidamente el carino de la hinchada de La Roja.

Y pese a que el amor de Chile por Big Ben no está en duda, hay una arista de su vida que ha causado gran división entre los futboleros, y no tiene que ver con su perfil para darle al balón ni tampoco con su look, sino con la pronunciación de su apellido.

"Breton", Bririton", "Bereton" y demases se han escuchado al intentar dar con la correcta fonética del anglochileno.

Consciente de este dilema, la selección chilena decidió cortar por lo sano e ir hasta donde el crack del Blackburn Rovers para pedirle que sea él mismo quien acabe con el debate en torno a su nombre.

"Hemos visto con enorme preocupación (?) que hay un debate país sobre cómo se pronuncia el apellido de Ben Brereton. Para solucionarlo, le pedimos al propio Big Ben que nos ayude", explicó La Roja en redes sociales.

El jugador respondió "Bríton", acabando así con las dudas en torno al sonido linguístico de su ahora famoso apellido.

Ben y La Roja están listos para un nuevo desafío en Copa América, esta vez, ante Paraguay.

Vale mencionar que la IPA moderna del apellido de Big Ben sería: brɪ́ːtən, mientras que la IPA tradicional esˈbrɪətən. En resumen, debe ser pronunciado como "Bríton".

Por lo pronto, Ben Brereton y todo el plantel de La Roja se alistan para el duro encuentro ante Paraguay de este jueves 24 de junio a las 20:00 horas, en el marco de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa América.