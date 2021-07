Uno a uno: La Roja hace sufrir a Brasil que termina pidiendo la hora y se va con la frente en alto de la Copa América

La selección chilena quería por fin romper la mufa y ganarle una llave mano a mano a Brasil, pero aquello quedará para otra ocasión, porque no pudo en la Copa América.

El equipo de Martín Lasarte hizo un buen partido, no tuvo muchos problemas ante la Canarinha, sin embargo, con una que tuvieron se fueron arriba en el marcador y les sirvió para clasificar a cuartos de final.

La Generación Dorada tuvo muy complicado al cuadro local, que terminó pidiendo la hora, aunque aquello es más un truinfo moral, porque ganaron los de siempre.

Claudio Bravo: Sólido como siempre el capitán, muy bien parado cuando fue requerido, y salió a cortar centro, como sabe. En el gol tuvo poco que hacer, porque Paquetá definió casi en el marco menor.

Francisco Sierralta: En el juego aéreo estuvo solvente, aunque con algunas dudas en el marcaje a Neymar, quien se lo llevó por velocidad en un par de ocasiones.

Gary Medel: Fiero en la marca como siempre, anuló a Firmino en la primera mitad y siempre disponible para salir jugando. No pudo anticipar en el gol de Paquetá.

Sebastián Vegas: Ni se notó que no había jugando en esta Copa, porque tuvo una primera mitad genial, muy bien en los cruces, firme en la marca y con una gran salida, hasta tuvo un remate de media distancia. En la apertura de la cuenta no pudo rechazar, aunque no fue su responsabilidad. Fue reemplazado por Lasarte para buscar el empate.

Mauricio Isla: No le tuvo miedo a Richarlison y siempre se mostró en ofensiva, aunque estuvo poco fino en el toque final, porque sus centro no hicieron daño

Erick Pulgar: Es el barómetro del mediocampo, le da equilibrio y salida limpia al equipo, se notó mucho su regreso.

Charles Aránguiz: Siempre juega bien por la Roja el Príncipe, corre, marca, molesta y también busca llevar riesgo al arco contrario. Tuvo una escapada y cuando le iba a pegar al arco dentro del área, le sacaron el balón.

Vidal se mostró en mejor estado físico - Getty

Arturo Vidal: El mejor partido del King en la Copa. Se notó mejor físicamente, corrió toda la cancha, como lo suele hacer cuando está a plenitud.

Eugenio Mena: Debió estar más contenido, porque en su espalda estaba Gabriel Jesus. En la segunda parte recibió una dura falta del delantero de Manchester City, que se fue expulsado.

Alexis Sánchez: Jugó suelto, aunque más cargado por el lado izquierdo. Se notó mucho que estaba muy mal físicamente, quiso jugar por el compromiso que siente por la selección, pero no fue aporte por su lesión. Desde los 35 minutos en adelante desapareció, no podía seguir y aguantó como pudo.

Eduardo Vargas: Se las tuvo que ingeniar casi solo para llevar riesgo. Ganó muchos manos a manos con los centrales brasileños y estuvo muy cerca del gol tras un remate cruzado que sacó por poco Ederson.

Los cambios



Ben Brereton: Ingresó en el entretiempo por Alexis. Se cargó por el costado izquierdo y luego se fue de 9. Tuvo un cabezazo que dio en el palo que bien pudo ser el empate.

Carlos Palacios: Entró a los 64' por Vegas y se cargó por el sector derecho. Lamentablemente no fue factor.

Jean Meneses: Ocupó el puesto de Pulgar en los 76' para abrir la cancha y tuvo un remate potente que despejó con problemas Ederson.

Diego Valencia: Ingresó en los 88' como medida desesperada, para intentar un empate heroico que jamás llegó.