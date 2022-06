El ex futbolista, Coca Mendoza, analizó la gira de la selección chilena por Asia. Dice que el nacido en Bélgica, Nayel Mehssatou, debió demostrar más en el equipo.

Coca Mendoza no aprueba a Mehssatou: "Tenía que demostrar. No es más que Isla ni Opazo"

Este martes la selección chilena de Eduardo Berizzo selló una gira asiática para el olvido con tres derrotas frente a Corea del Sur, Túnez y Ghana.

En análisis final se rescataron algunos nombres nuevos que aparecieron en el equipo, como el nacido en Bélgica, Nayel Mehssatou, quien debutó con la Roja, y se transformó en una alternativa para Mauricio Isla en el lateral derecho.

Pero el jugador del Kortrijk no convenció al ex futbolista, Coca Mendoza, quien considera que por lo visto en la gira asiática aún no tiene el nivel para pelear un puesto.

"Si lo llamaron es por algo. Ha demostrado velocidad, buena marca", comenzó Mendoza, pero luego apuntó: "Es imprudente y no es tan incisivo en la proyección como se espera en el fútbol de ahora y quizás las comparaciones son odiosas, pero no supera lo que hace Isla".

Luego, afirmó: "No sé si hay que darle tiempo... En el fútbol moderno hay que llegar y combo altiro. Hay que mostrar los pergaminos desde un inicio".

Y recordó cómo fue su aparición en el fútbol: "En mi generación, en los noventas en Colo Colo no se esperaba. Yo tuve que demostrar rápidamente, entonces imagínate en la selección".

"No creo que haya que esperar, hay que mostrar, y ahora no es más que Isla ni Opazo", insistió.

"Al menos es polifuncional, ayer jugó por la izquierda, así que puede aportar y es joven. Pero insistó, tiene que mostrar mucho más#, añadió.

Por último, se mostró positivo con el futuro de la Roja: "Hay un largo proceso por venir. Hay que ver a un montón de jugadores y elegir a los mejores. Yo soy optimista, se tiene que hacer un buen trabajo, hay buenos elementos jóvenes. Esta gira sirvió para esto, para el técnico le sirvió para ver cómo está el fútbol chileno".