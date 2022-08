En el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, Claudio Borghi adelantó que Mauricio Isla está reflexionando sobre su futuro en la Roja y que no descarta el retiro de la selección con la que ganó dos Copa América.

Claudio Borghi lanza una bomba sobre el futuro de Mauricio Isla en la selección chilena: “Piensa en la posibilidad de no ir más”

La generación dorada comienza a llegar a su fin en la selección chilena. Ya se han retirado jugadores como Jean Beausejour, Jorge Valdivia y Francisco Silva, entre otros, mientras que Arturo Vidal ya pegó la vuelta a Sudamérica para jugar por Flamengo y Alexis Sánchez busca reverdecer laureles en el Olympique de Marsella. Mauricio Isla, por su parte, sorprendió y regresó a Chile para defender a la Universidad Católica, club que lo vio nacer pero que no había defendido profesionalmente.

Eso sí, ninguno de los campeones de América ha dicho abiertamente que dejará la Roja, aunque el Huaso podría seguir ese camino. Así lo adelantó Claudio Borghi en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde comentó que tenía la información sobre un “estado de reflexión” del lateral derecho.

“Estamos estudiando piano con un amigo y me comentó que quizás Isla no vaya más a la selección. Que es una decisión casi tomada y no estaría. Está pensando la posibilidad. Agotan los traslados, ahora está en Chile, pero quizás llega a una edad donde dice ‘no estoy dispuesto a los sacrificios que requiere la selección’”, sentenció el Bichi en el espacio televisivo mientras se hablaba de la futura nómina de Eduardo Berizzo para los amistosos de septiembre.

Por ahora, la única referencia al tema que Isla ha hecho fue vía Instagram en julio de 2021, cuando estuvo contestando preguntas de sus seguidores y llegó la consulta sobre el retiro de la Roja si Chile no iba al Mundial de Qatar 2022. “Me retiro”, manifestó en la ocasión agregando luego que “nos vamos a retirar de a poco. Después del Mundial yo creo, que ya estamos ahí. Va a ser difícil”.

Mauricio Isla es uno de los históricos de la Roja. Con 136 partidos, es el cuarto jugador que más ha defendido a Chile en la historia, siendo superado sólo por Alexis Sánchez, Gary Medel y Claudio Bravo y siendo seguido por Arturo Vidal, con 133. Además, fue pieza clave en las dos Copa América que ganó el combinado nacional, estuvo en dos Mundiales y en la Copa Confederaciones.