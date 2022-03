+ Simula ACÁ todos los resultados que le sirven a Chile

Chile cayó por goleada ante Brasil y depende de un milagro para clasificar al repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y, ante esto, Manuel De Tezanos Pinto hizo un crudo análisis apuntado, principalmente, a los directores técnicos que estuvieron al mando de la Roja durante este proceso: Reinaldo Rueda en los primeros cuatro partidos y luego Martín Lasarte, a quienes considera responsables por no entregarle un plus a los jugadores.

“Hemos visto unas Eliminatorias especialmente irregulares. 25 puntos el cuarto lugar, poco, se hablaba de 27 para el repechaje, Ecuador clasificó perdiendo por goleada. Uruguay le gana a Perú con una polémica importante con un VAR del cual nunca tuvimos un cobro favorable. Pero no le vamos a echar la culpa a Aquino por no cobrar esa mano de Coates o al VAR. Los principales responsables son los entrenadores, por sus planteamientos en distintos partidos, y los jugadores por no aprovechar otras situaciones. Llegar a intentar clasificar con Brasil de visita es un escenario imposible. Le había hecho un gol Luis Suárez, el técnico pifiado, una locura”, partió analizando en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Claudio Bravo bien pudo jugar su último partido con la selección. Un partido desafortunado, triste, estaba siendo figura hasta el penal de Isla, otro histórico que comete un error grave. Barrerse en el área ante Neymar, que se le acababa la cancha. Sobraba un defensa, hay un error del planteamiento, Neymar volvía a la mitad y Roco complicaba la salida, no participaba. Dejaba todo el campo a Brasil. Había que jugar un partido perfecto y no se jugó”, complementó.

Asimismo, recalcó que “Rueda nos hizo mucho daño con el empate con Colombia y la derrota con Venezuela. Para qué hablar después del empate con Bolivia, pero es más accidental. Para mí esto empieza con un muy mal entrenador, que es Pizzi. Quedamos eliminados de manera increíble de Rusia 2018. Después se tomó una muy mala decisión: Rueda no fue a Esperanzas de Toulón ni al Panamericano. Bielsa fue y dirigió el Esperanzas de Toulón, de ahí saca a Fuenzalida, Beausejour, Pedro Morales, castigado Vidal que jugaba en el Leverkusen, le dio lo mismo, puso a Estrada de stopper. Tuvo ocho meses de trabajo entre la derrota 3-0 con Paraguay donde la hinchada gritaba ‘ole’ a Chile e hizo un equipo sin grandes nombres. Nuestra liga es mala, sí, es peor que varias, pero no sé si es peor que la peruana, yo creo que no”.

Finalmente, sentenció que “si hubiera elegido bien Arturo Salah, que eligió mal a Pizzi y Rueda, que se fue al cuarto partido contradiciéndose. En casi todos los partidos estratégicamente fuimos superados durante las Eliminatorias. La mayoría de los buenos momentos fue por arrestos individuales, buenas actuaciones, el rajazo de Brereton que es una ilusión y tiene 22 años”.

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo vía streaming por RedGol. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija o wifi, en territorio chileno, para seguir el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.