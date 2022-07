La selección chilena sub 20 disputará dos amistosos ante Perú la próxima semana. Patricio Ormazábal hizo un llamado a los equipos nacionales para permitir que los jugadores puedan estar y que no se pierdan los partidos.

Patricio Ormazábal adelanta los duelos de la selección chilena sub 20 ante Perú con pedido a los clubes: "Esperamos que puedan ceder a los jugadores"

La selección chilena sub 20 vuelve a la cancha para seguir con su preparación rumbo al Sudamericano de Colombia del próximo año, con miras al Mundial de Indonesia del 2023. La Roja enfrentará la próxima semana a Perú en dos duelos amistosos, para los que todavía no sabe si podrá contar con todos los convocados.

Días atrás, el técnico Patricio Ormazábal entregó la lista de 22 jugadores convocados para los encuentros. En ellos, aparecen varias figuras que suman minutos en sus clubes, lo que pone en duda su presencia.

En la previa de los duelos ante Perú el martes 12 y jueves 14 de julio, el entrenador del elenco nacional habló con el sitio oficial de la Roja. "Afortunanadamente hemos podido seguir con la planificación de microciclos", valoró.

Patricio Ormazábal destacó que "el anterior había sido para la fecha FIFA, cuando estuvo la adulta en Japón y en este pudimos cumplir con otro previo a los partidos que vamos a tener la próxima semana ante Perú en Lima".

Pero tras ello, el técnico comenzó a deslizar una crítica a los equipos que no ceden a sus jugadores. "Siempre es muy bueno jugar. Sabemos que la dinámica sub 20, como tiene relación con los equipos adultos, no tenemos posibilidad de entrenar o enfrentar rivales".

"Jugar es donde más crecemos como equipo, donde nosotros podemos tomar las mejores decisiones y evaluar el rendimiento de los jugadores en competencia internacional, con los equipos con los que competimos por un cupo al Mundial", agregó.

El pedido de Patricio Ormazábal a los clubes del fútbol chileno

Las palabras de Patricio Ormazábal fueron dirigidas directamente a los clubes del fútbol chileno. El técnico tiene convocados a figuras de Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, Unión Española, Deportes La Serena, Palestino y Rangers, a los que les envió un claro mensaje.

"Esperamos para estos compromisos poder contar con la mayoría que nominamos y es muy importante que los clubes nos puedan facilitar a los jugadores. Hemos dicho que tenemos que ser socios, porque es bueno que jueguen en primera, pero también que tengan partidos internacionales con la selección", lanzó.

Para Patricio Ormazábal, es fundamental que los equipos entiendan que jugar por la selección "es la única forma de que sigan creciendo los jugadores y el fútbol chileno". El DT no le restó méritos a los clubes, pero dijo que "si bien hay varios profesionales, todavía no terminan su etapa de formación. Están en la última y lo que queremos es lo mejor para el fútbol chileno".

"Sabemos que es importante que sumen minutos en Primera División, pero la selección les da la competencia internacional, donde pueden ganar confianza. Tenemos que ir de la mano, por eso pedimos a los clubes que tengan generosidad", añadió.

El entrenador de la Roja remarcó que "son pocos los partidos en el año. Tenemos estos con Perú y esperamos contar con todos los nominados, teniendo en cuenta que los equipos juegan el fin de semana. Ojalá contar con la mayor cantidad".

"Nosotros tenemos que formar equipo, que se conozcan, nosotros conocerlos en la adversidad, ver cómo reaccionan para así tomar las mejores decisiones para el Sudamericano. Esperamos que los clubes puedan ceder a los jugadores", sentenció.