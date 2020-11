Erick Pulgar emociona a Waldo Ponce: "Es un mensaje para los más jóvenes, que la selección merece el respeto que tiene él"

Waldo Ponce fue uno de los titulares indiscutidos en el proceso de Marcelo Bielsa coronando esa campaña en el Mundia de Sudáfrica 2010.

En conversación con Después Te Explico en Redgol, el ex defensa de Universidad de Chile aplaudió el gesto de Erick Pulgar, el que tuvo que realizar un largo periplo para llegar al país única y exclusivamente para defender la camiseta de la selección nacional.

"Esto que hace Pulgar ojalá a la gente no se le olvide. Si un día le toca jugar mal, no se van a acordar que estuvo 10 días en un aeropuerto. Ustedes los periodistas también deben recordar eso y no ser tan ácidos cuando le toque ir mal", comenzó diciendo Waldini.

Para Ponce, lo hecho por pulgar debe ser tomado como un ejemplo para las nuevas generaciones y no debe ser olvidado.

"Ese mensaje que demuestra él, que le toca vivir en este momento, es un mensaje para los jugadores jovenes, que la selección merece ese respeto que tiene Erick con todas las actitudes", afirmó.

El retorno de Jean Beausejour

Respecto a la vuelta de Jean Beausejour a la selección chilena, Waldo Ponce recordó una anécdota junto al lateral izquierdo.

"Un día estábamos conversando con Jean en Juan Pinto Durán y llegamos a la conclusión que ibamos a estar hasta que un cabro chico nos dijeran 'sabis Waldito, sabis Jean, vayánse a la casa mejor, están puro parando el dedo'. ¿Y por qué sigue jugando Jean? Es porque no ha llegado ese minuto que un jugador le diga quédate en la U mejor, no ha aparecido ese cabro joven" cerró.