Chile vs Camerún | Horario, cómo y dónde ver en vivo a la Roja Femenina por el repechaje a los JJ.OO. Tokio 2020

Este martes la selección chilena tiene una cita con la historia cuando se enfrente por la revancha del repechaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a la selección de Camerún a las 12:00 horas de Chile.

En Turquía, debido a las condiciones sanitarias que imposibilitaron jugar duelos de ida y vuelta en el país de las participantes, será este encuentro final de la llave con las africanas.

El 2-1 de la ida, con goles de Camila Sáez y Carla Guerrero, le da a la Roja Femenina la primera opción para clasificar a la cita olímpica, pero no se confiarán para un objetivo que aún no está ganado. Las dirigidas por José Letelier eso sí tienen no solo la ventaja de un gol, sino que la ida era considerado el partido de visita de las chilenas, por lo que marcar dos goles de "forasteras" puede inclinar la balanza en caso de un encuentro equiparado.

De ganar, empatar o incluso caer por un gol, la Roja conseguirá la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el que debió reprogramarse para este año por la pandemia.

El partido será transmitido por cable y TV abierta, además de tener el relato online de RedGol.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Chile vs Camerún en la revancha por el repechaje de los Juegos Olímpicos de Tokio?

Chile vs Camerún juegan este martes 13 de abril a las 12:00 hrs de Chile.

La Selección Chilena está a 90 minutos de los Juegos Olímpicos. (Foto: ANFP)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Chile vs Camerún?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en la señal online de CHV, Estadio TNT Sports, TNT Sports GO y en Zapping.